"Hastanelerde yığılma var" diyen Tunç Soyer'den kritik çağrı
Koronavirüs salgınında bilançonun ağırlaştığına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tedbirlerin sıklaştırılması gerektiğini vurguladı. Soyer, yurttaşlara da gönüllü karantina çağrısı yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı dördüncü birleşimi Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınına dikkat çekti. Başkan Soyer, tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de virüsün ciddi bir tırmanış içerisinde olduğunu belirtti.
GÖNÜLLÜ KARANTİNA ÇAĞRISI
İzmir’de özellikle deprem sırasında yaşananlar nedeniyle önlemlere çok fazla dikkat edilemediğine de değinen Başkan Soyer, “Bu süreç salgının yayılım hızını arttırdı. Aynı zamanda Türkiye genelinde de çok ciddi bir artış var. Önümüzdeki günler çok kritik” dedi.
Okullarda ara tatilin başladığını anımsatan Tunç Soyer, “Tam da okulların tatile başladığı bir dönem. Ailelere rica ediyorum, bunu bir tatil olarak görmesinler ve zorunlu olmadıkça çocuklarını evden dışarı bırakmasınlar. Genel olarak da zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın ve gönüllü bir karantina uygulamalarını rica ediyorum. Önümüzdeki günlerde altından kalkamayacağımız çok ağır tablolarla karşılaşma ihtimali var. Çok ciddi bir yayılma hızı ve hastamız var. Hastanelerde yığılma var. Kısacası İzmir’de özellikle önümüzdeki günlerde tedbirleri daha da sıkılaştırmak mecburiyetindeyiz. İzmirlilerden rica ediyorum. Gönüllü karantinayı herkes kendi ölçeğinde başlatsın” dedi.
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