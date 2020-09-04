Hatası ve sevabıyla ‘Mulan’

04 Eylül 2020 Cuma, 06:00

İki filmin de birinde realite üzerinden diğerinde ise masaldan çıkararak “kadının gücünü” anlatan ve 4 Eylül tarihinde vizyonda olacak bu filmler, öncelikle bizi birer kadın olarak onurlandırdı. Mulan, bir gişe filmi olduğunu haykırsa da.

Tarihi kişiliklerde kendine has tanımlasa da (Göktürk-Cücen) İnsanın kendine has, özellikle güçlü bir kadın olarak; otorite, itaat, gelenek ve ataerkil bir yapıdan sıyrılabilmesini güzel işliyor. Ve ne kadar savaşçısın? Bunu anlatıyor.

Bir kadının, toplumun temel taşı çocuklarını yetiştirdiği ve o eğer bilgili ve donanımlı ise toplumunda aynı oranda düzgün şekilde kemikleşeceği. Çıkacak omurganın ve duruşun sağlam olacağı tartışılmaz.

53 yaşındaki Yeni Zelandalı senarist ve film yönetmeni Nikola Jean Caro’nun yönetmeliğinde tıpkı Çin ordusunu yöneten masal kahramanı Mulan gibi ekibin içine aldığı; “Bir zamanlar Çin’de” filmi ile ünlenen (En büyük Kung Fu ustası Wong Fei Hung); dövüş sanatları ustası ve wushu şampiyonu, Jet Li’ye, Ip Man dediğimizde hemen hatırlayacağımız, wushu ve tai-chi chuan ustası ve aynı zamanda dövüş sanatları aktörü olan Dannie Yen eşlik etmekte.

Mulan filmi kadrosunda, 2019 yılında vizyona giren ve aile yapısı üzerine kurgulanmış, gerçek bir hikâyeden sinemaya aktarılan “Elveda” filminde ki sevimli baba rolü ile yine Mulan’ın arkasında, geleneklere rağmen duran babası olarak Tzi Ma eşlik etmekte. Başrolde ise bir model ve şarkıcı olan Yifei Liu ise pandeminin çıkış noktası olduğu ileri sürülen Vuhan şehrinde doğmuş.

BABASININ KIZI...

Herkes “çi” enerjisi ile doğar ancak sadece sadıklar bunu devam ettirebilir. Çi, enerjisi doğa ile bütün olup evreni kucaklayabilmektir. Ama Çin geleneklerine göre kız çocukları evlenerek ailelerini onurlandırırken, erkek çocuklar çi kalmalıdır. Çiğlik değil ama adeta bir çiğ tanesi gibi, anka (Çin geleneklerinde ataları temsil ediyor) kurşuna karşı gelip, içindeki enerjisinin var etmeli mi? Etmemeli mi? İşleniyor. Eğer çi enerjisine sahipsen, zaten daha iyi bir dünya için çabalıyorsundur.

PUAN 7.9