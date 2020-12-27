Hatay’daki yangın altı saatte söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik ve Kapısıyu mahalleleri arasında bulunan ağaçlık alanda, 4 farklı noktada yangın çıktı. Yangın altı saatte söndürüldü

İHA
27 Aralık 2020 Pazar, 03:22
Hatay’daki yangın altı saatte söndürüldü
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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları’nın bulunduğu alanda ve 4 ayrı noktada çıkan yangın kontrol altına alındı. Kapısuyu Mahallesi’ne bağlı alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla altı saat sonra söndürüldü, soğutma işlemleri sürüyor. 


 Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


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