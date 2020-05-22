Hatay'da denize giren 2 kişiye 392’şer lira ceza yazıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle yasak olmasına rağmen denize giren Suriye uyruklu 2 kişiye, 392'şer lira ceza kesildi.
Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, sahilde devriye gezerken, 2 kişinin denizde yüzdüğünü gördü. Sudan çıkmaları istenilen ikili önce uyarıları dikkate almadı. Daha sonra kıyıya çıktı, ancak polisin yanına gelmek istemedi.
Polisler tarafından alınarak, yol kenarına getirilen, Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin (20) ile Ahmet El Hüseyin (24) olduğu belirlenen gençlere, 392'şer lira ceza yazıldı.
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