'Hayalet ağlar' geri dönüşümde: Denizlerden raflara siperlik ve kalem çubuklar
Denizlere atılıp toplanmayan 'hayalet ağlar' deniz canlılarına, doğaya büyük zarar veriyor.
On yıllar boyunca denizlerde yok olmayan ağlar sürüklenip birçok canlının ölümüne neden olan tuzaklara dönüşüyor.
AFP'nin haberine göre Tayland'da çevreci dalgıçlar, geri dönüşüm şirketleriyle ortak bir projeye imza atarak, 'hayalet ağların' yeni ürünlere dönüşmesine öncülük etmeye başladı.
Ağlar özellikle de Covid-19 salgını döneminde ihtiyaç duyulan ürünlere dönüştürülüyor.
'Ağsız Denizler' adı verilen bu projeyle Çevre Adaleti Vakfı (EJF) topladıkları ağları Qualy adlı geri dönüşüm ve tasarım şirketine veriyor, şirket de bu ağları öğütüp kalem yerine geçen çubuklar, pandemide sık kullanılan siperlikler ve birçok farklı obje üretiyor.
Proje kapsamında Tayland açıklarında bir yılda 15 ton 'hayalet ağ' toplandı. Ama Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Kurumu'nun verilerine göre her yıl denizlere atılan ve toplanmayan ağların miktarı 640 bin tonu buluyor.
Projeye dahil olan çevreci dalgıçlar ve geri dönüşüm şirketleri, bu ölümcül atıl ağların toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyor.
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