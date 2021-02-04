Hayalleri futbol takımı kurmak

04 Şubat 2021 Perşembe, 18:32

Gençleri bir çatı altında buluşturduklarını ifade eden dernek başkanı Osman Harman, “Yaşları 18 ile 25 arasında bulunan gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve bulaşmalarını önlemek için çalışıyoruz. İlk olarak spor kulübü açmak için ilk adım attık. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bizi ziyaret etti ve saha yapma sözü verdi. Saha tamamlanınca takımı canlandırmak ve çalıştırmak gerekiyor. Bunun için ise desteğe ihtiyacımız var. Gençlerin elinden tutacak olan herkese kapımız açık. Her bir gence dokunan bir kişi bizim başımızın tacıdır. Futbolcuların tamamı üyelerimizden olacak. Biz inanıyoruz. Önce mahalle takımı, ardından İzmir’de iyi bir futbol takımı olacağız” dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü’nden bir talepleri olduğunu belirten Başkan Harman, “Mahallemizde Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait boş arazi var. Muhtarımız Hüseyin Doğan ile birlikte arazinin derneğimize tahsis edilmesi için girişimde bulunacağız. Bu talebimizin geri çevrilmesini istemiyoruz. Hep birlikte bu gençlerin yüzünü güldürelim” dedi.