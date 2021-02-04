Hayalleri futbol takımı kurmak
Mahallelerinde bulunan 700’e yakın genci topluma yararlı bireyler yapmak için Bayraklı Gümüşpala Nafiz Gürman Gençlik Sosyalleşme ve Yardımlaşma Derneği’ni kuran Başkan Osman Harman’ın ilk hedefi, kendi üyelerinden oluşan mahalle futbol takımı kurmak.
Gençleri bir çatı altında buluşturduklarını ifade eden dernek başkanı Osman Harman, “Yaşları 18 ile 25 arasında bulunan gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve bulaşmalarını önlemek için çalışıyoruz. İlk olarak spor kulübü açmak için ilk adım attık. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bizi ziyaret etti ve saha yapma sözü verdi. Saha tamamlanınca takımı canlandırmak ve çalıştırmak gerekiyor. Bunun için ise desteğe ihtiyacımız var. Gençlerin elinden tutacak olan herkese kapımız açık. Her bir gence dokunan bir kişi bizim başımızın tacıdır. Futbolcuların tamamı üyelerimizden olacak. Biz inanıyoruz. Önce mahalle takımı, ardından İzmir’de iyi bir futbol takımı olacağız” dedi.
Orman Bölge Müdürlüğü’nden bir talepleri olduğunu belirten Başkan Harman, “Mahallemizde Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait boş arazi var. Muhtarımız Hüseyin Doğan ile birlikte arazinin derneğimize tahsis edilmesi için girişimde bulunacağız. Bu talebimizin geri çevrilmesini istemiyoruz. Hep birlikte bu gençlerin yüzünü güldürelim” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu
- Gül'ün ekibinde Boğaziçi istifası
- DNA sonucu sonrası baba Uygun'dan garip paylaşım
- Boğaziçi öğrencilerinden Erdoğan'a açık mektup
- Mansur Yavaş'tan YKS öğrencilerine müjde
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Devlet erkânı İskilipli Atıf’ı andı
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- İşte Ahmet Hakan'a göre o partilerin amacı!
Video Haberler
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
- Canlı yayını mum ışığında yaptılar
- Kadıköy'de fıstık çamı gerginliği
- Kısıtlama saatini unutan genç hayatının şokunu yaşadı
En Çok Okunan Haberler
- Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu
- Gül'ün ekibinde Boğaziçi istifası
- DNA sonucu sonrası baba Uygun'dan garip paylaşım
- Boğaziçi öğrencilerinden Erdoğan'a açık mektup
- Mansur Yavaş'tan YKS öğrencilerine müjde
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Devlet erkânı İskilipli Atıf’ı andı
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- İşte Ahmet Hakan'a göre o partilerin amacı!