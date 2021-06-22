Hayatdışında hasar, ilk üç ayda yüzde 20 artışla 8.6 milyar lira oldu

22 Haziran 2021 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yılın ilk ayıyla ilgili yayımladığı “teknik” veriler, hayatdışı branşta ödenen hasarlarda önemli bir artışa işaret etti:

- İlk üç ayda teknik kâr geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.1 artarak 2 milyar lira oldu. Hasar ödemeleri ise yüzde 20 artışla 8 milyar 623 milyon lira. Buna göre teknik kâr/ zarar oranı da kısmen bozularak yüzde 18.3 oldu. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 19.9’du.

SAĞLIKTA KÂR ÇOK

- Hayatdışının en büyük branşı olan zorunlu trafik sigortasında ise 2020’nin ilk üç ayında 65.3 milyon lira olan teknik kâr, bu yıl 260.5 milyon lira zarara dönüştü. Bu branşta hasar ödemeleri ise yüzde 19.2 artarak 3.1 milyar lira oldu. Zorunlu trafikte geçen yıl yüzde 2.1 olan olan teknik kâr/ zarar oranı da bozularak yüzde -8.1 oldu.

- Kasko sigortasında ise teknik kâr ilk üç ayda yüzde 4 azalarak 655.8 milyon liraya indi. Bu branşta hasar ödemeleri de yüzde 33.7 artarak 1.8 milyar liraya ulaştı. Böylece teknik kâr/ zarar oranı da yüzde 24.4 olarak hesaplandı. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 29.3’tü.

- Covid-19 salgını nedeniyle geçen yılın en çok öne çıkan branşı olan hastalık-sağlıkta yüzde 156 artışla 682 milyon lira teknik kâr oluştu. Bu branşta hasar ödemesi ise yüzde 2.9 artarak 1.6 milyar lirayı aştı. Teknik kâr/ zarar oranı yüzde 28.8 oldu. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 13.1’di.

‘KADINLARIN SAĞLIĞA ERİŞİMİNİ İYİLEŞTİRMELİYİZ’



AXA’nın “Gizli Maliyetler: Covid-19 Uzun Vadede Kadınların Fiziksel ve Ruhsal Sağlığını Nasıl Tehdit Ediyor?” raporuna göre, pandemide artan ekonomik ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadınların sağlıklarına ayırabilecekleri bütçe ve zamanı kısıtladı.

AXA Sigorta Bireysel Teknik Başkanı Sanem Çıngay, “Kadınların sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmemiz, yeni teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmamız ve uzun vadeli hastalık risklerini azaltacak daha sağlıklı yaşamı benimsemelerini teşvik etmemiz gerekiyor” dedi.

‘GÜVENİLİR BİR BİLGİ KAYNAĞININ PEŞİNDEYİZ’



NN Hayat ve Emeklilik’in, “NN İyi Hayat” platformuyla sağlıklı yaşam önerileri ile kullanıcılarına pek çok alanda tavsiyeler verirken, mobil uygulaması üzerinden sunduğu online doktor görüşme hizmetiyle de kullanıcılarını alanında uzman doktorlarla buluşturduğu açıklandı.

NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Anna Grzelonska, “Dünya zor bir dönemden geçiyor. Sağlığımızı korumak için büyük fedakârlıklar yapmamız gerekti. Biz de bunun sürdürülebilir olması için doğru ve güvenilir bir bilgi kaynağının peşine düştük” dedi.

‘ACENTELERİMİZLE OMUZ OMUZA VERİP BÜYÜDÜK’

Anadolu Sigorta’nın, “Geleneksel Acenteler Toplantısı”nı pandemi nedeniyle video konferans aracılığıyla gerçekleştirdiği açıklandı.

Bu toplantıda konuşma yapan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, pandemi sürecinin en başında aldıkları tedbirler ve hayata geçirdikleri uygulamalar sayesinde acenteleri ile omuz omuza vererek bu sıkıntılı günleri sorunsuz geçirdiklerini ve büyümeye devam ettiklerini vurguladı. Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, “Pandeminin başından bugüne kadar 715 acentemize toplam 8.1 milyon TL avans ödemesi yaptık” dedi. Öte yandan Brand Finance’in bu yılki “En Değerli 100 Türk Markası” listesinde 44. sırada olan şirket, 70 milyon dolarlık değeriyle sektörünün lideri oldu.

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Aksigorta’nın, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı ile işbirliği yaparak kurucu ilk genel müdürü İlham Saner anısına 10 yeni mezuna eğitim bursu vereceği açıklandı. Başvurular 10 Eylül’e kadar kabul edilecek.

- Allianz Türkiye’nin, “Allianz Motto Müzik” işbirliği ile 4 sigorta ürününü 4 farklı müzik türüyle harmanlayarak “Yanında” adlı bir albümle gençlerle buluşturduğu açıklandı. İlk şarkının adı ise “Yuvam” oldu.

- AvivaSA’nın, Brand Finance’in bu yılki “En Değerli 100 Türk Markası” listesinde 20 sıra yükselerek 49. sırada yerini aldığı açıklandı. Şirketin marka değeri ise 53 milyon dolara yükseldi.

- MetLife ile Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın düzenlediği “JA StartUp Türkiye” projesinin kazananları belli oldu. LL Material Factory, 2021 European Enterprise Challenge’da Türkiye’yi temsil edecek.

- Generali Sigorta’nın, “Benim Kaskom”u alan ve poliçesine “mini onarım ve ikame araç” veya “ekstra asistans” paketini dahil ettirenlere yılda iki kez “özel şoför hizmeti”ni ücretsiz sunduğu açıklandı.