Hayatlara dokunan kooperatif
Çiğli’ye bağlı Harmandalı Mahallesi’nde oturan gençlerin oluşturduğu, bugüne kadar çocukların eğitimi, uyuşturucuya karşı farkındalık ve hukuki desteğe ihtiyacı olan, şiddet mağduru kadınlara destek vermek gibi birçok konuda faaliyet gösteren Harmandalı Kültür Sanat Derneği üyeleri, kooperatif marketi açtı. “Yeni Hayat Kooperatifi” ismiyle açılan markette elde edilen gelir, çocuklar, kadınlar ve işçilerin sorunlarını çözmek için yapılan etkinliklere harcanıyor.
Harmandalı Ku¨ltu¨r Sanat Derneği u¨yesi Selçuk Koçak, market planının yaklaşık 7 yıl öncesine dayandığını belirterek “Mahallelinin kendi imkânlarıyla kendi sorunlarını çözebilmesi adına Harmandalı Ku¨ltu¨r Sanat Derneği’ni kurmuştuk. Uyuşturucuya karşı çalışmalar yu¨ru¨ttu¨k. Eğitim ve drama çalışmaları yu¨ru¨ttu¨k. Tu¨m bunları gerçekleştirirken, bir ekonomik altyapı gerekliliği hissettik. Marketten kazanılan para, kooperatif giderleri ile market çalışanlarının maaş ve sigortaları ödendikten sonra, u¨ç farklı kumbaraya aktarılıyor. Birincisi çocuklar ve gençler için harcıyoruz. Derneğimizde onlara u¨cretsiz dersler veriyoruz. İkincisi kadın emeği, u¨çu¨ncu¨su¨ ise emek kumbarası. Hukuki desteğe ihtiyacı olan kadınlar ve işçilerin çeşitli sorunlarını çözmek için faaliyetler yu¨ru¨tu¨yoruz. Bizler uyuşturucuya ve kötu¨ alışkanlıklara karşı, eğitimin yanındayız” diye konuştu.
Markette çalışan ve aynı zamanda dernek u¨yesi olan Nazlı Gu¨n, marketin, açılmasının u¨zerinden henu¨z 1 yıl bile geçmediği için, şu anda sadece kendini döndu¨rdu¨ğu¨nu¨ belirterek “Ancak ne yapılacağı ortak kararla ortaya çıkabilecek bir su¨reç. Şu an için kurgular mahalleye bir ku¨tu¨phane açılması ya da bir spor kulu¨bu¨ kurulması, son olarak da kadınlarla birlikte yeni bir kooperatifleşme su¨recine girilmesi yönu¨nde. Ancak yeterli para toplanmadığı için bunlar şu an için sadece du¨şu¨ncede var olan şeyler” dedi.
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