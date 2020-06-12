Hayatlara dokunan kooperatif

12 Haziran 2020 Cuma, 09:06

Harmandalı Ku¨ltu¨r Sanat Derneği u¨yesi Selçuk Koçak, market planının yaklaşık 7 yıl öncesine dayandığını belirterek “Mahallelinin kendi imkânlarıyla kendi sorunlarını çözebilmesi adına Harmandalı Ku¨ltu¨r Sanat Derneği’ni kurmuştuk. Uyuşturucuya karşı çalışmalar yu¨ru¨ttu¨k. Eğitim ve drama çalışmaları yu¨ru¨ttu¨k. Tu¨m bunları gerçekleştirirken, bir ekonomik altyapı gerekliliği hissettik. Marketten kazanılan para, kooperatif giderleri ile market çalışanlarının maaş ve sigortaları ödendikten sonra, u¨ç farklı kumbaraya aktarılıyor. Birincisi çocuklar ve gençler için harcıyoruz. Derneğimizde onlara u¨cretsiz dersler veriyoruz. İkincisi kadın emeği, u¨çu¨ncu¨su¨ ise emek kumbarası. Hukuki desteğe ihtiyacı olan kadınlar ve işçilerin çeşitli sorunlarını çözmek için faaliyetler yu¨ru¨tu¨yoruz. Bizler uyuşturucuya ve kötu¨ alışkanlıklara karşı, eğitimin yanındayız” diye konuştu.

Markette çalışan ve aynı zamanda dernek u¨yesi olan Nazlı Gu¨n, marketin, açılmasının u¨zerinden henu¨z 1 yıl bile geçmediği için, şu anda sadece kendini döndu¨rdu¨ğu¨nu¨ belirterek “Ancak ne yapılacağı ortak kararla ortaya çıkabilecek bir su¨reç. Şu an için kurgular mahalleye bir ku¨tu¨phane açılması ya da bir spor kulu¨bu¨ kurulması, son olarak da kadınlarla birlikte yeni bir kooperatifleşme su¨recine girilmesi yönu¨nde. Ancak yeterli para toplanmadığı için bunlar şu an için sadece du¨şu¨ncede var olan şeyler” dedi.