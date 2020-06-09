Hazine, DIBS takası için Euroclear Bank ile anlaştı

09 Haziran 2020 Salı, 09:21

Hazine ve Maliye Bakanlığı, DIBS'lere takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kurulusu Euroclear Bank ile mutabakata vardı.

Açıklamada şöyle denildi: "Devlet Iç Borçlanma Senetleri'ne (DIBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kurulusu (YMSK) EuroclearBank ile mutabakata varılmıstır.

Euroclear Bank saklama özelligi ile yurt dısı yerlesiklerin TL, dolar, Avro ve altın cinsi Türk tahvillerine erisim saglayabilme kabiliyetleri artacaktır."