HDP'den 4 partiye sert 'ABD ziyareti' tepkisi: Bu işin peşini bırakmayacağız

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 20:25

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

Danış Beştaş, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında verdiği "hak ihlali" kararını yerel mahkemeye dün (6 Temmuz) iletmesinin ardından akşam saatlerinde tahliye edilmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Gergerlioğlu'nun vekilliğinin derhal iade edilmesi gerekiyor. Bize göre tabii ki her zaman vekildi, bugün de vekil, cezaevindeyken de vekilliği devam ediyordu. Ancak resmi olarak usül açısından bir an önce bu okumanın yapılması gerekiyor. Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın da haksız ve hukuka aykırı bir kararlarla vekillikleri düşürülmüştü ve şu anda Farisoğulları Diyarbakır, Güven ise Elazığ cezaevinde tutuluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararında derhal serbest bırakılması gerektiği yönündeki karar da dikkate alınmadı bugüne kadar. Kendisinin de bir an önce serbest bırakılması gerekiyor. Tabii ki cezaevlerinde rehin tutulan diğer bütün arkadaşlarımızın bu karar kapsamında ve ışığında hepsinin tutukluluğunun ve hükümlülüğün tamamen siyasi kumpasın neticeleri olduğunu bu vesileyle ifade etmek istiyorum."

"DÖRT PARTİ ÇIKMIŞ WASHİNGTONA GİTMİŞ"

Danış Beştaş, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan ve Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Hişyar Özsoy ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne düzenledikleri ziyaret hakkında da "Washington'da hem resmi görüşmelerimiz oldu hem de orada bulunan birçok düşünce kuruluşuyla fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

"Gidişimizi kendimizi duyurduk" diyen Danış Beştaş, "Bizden hemen önce, tamamen tesadüf, dört parti Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti Washington'daydı. Biz gittiğimizde bunu orada öğrendik. Yani Washington'daki görüşmelerimizde bu dört partiden oluşan heyete sorulan soruları orada öğrendik. Dışişleri Komisyon Başkanı bize bu geziyle hiçbir şekilde partimizle bir paylaşımda bulunmadı. Bu ziyaretin olacağını, Dış İlişkiler Komisyonu adına gidileceğini bize söylemediler. Resmi bir davet gelmedi. Bizim Dış İlişkiler Komisyonunda üç vekilimizle temsil edildiğimizi de söylemek isterim, üç vekilimiz var orada. Bizim dışımızda kapalı ya da gizli dört parti çıkmışlar Washington'a gitmişler. Üstelik biz üçüncü büyük partiyiz, ikinci büyük muhalefet partisiyiz. Temsil ettiğimiz vatandaşlar adına soruyorum, HDP'yi neden dışarıda bıraktınız? Böyle bir yetkiniz, böyle bir hakkınız, böyle bir haddiniz de olamaz. Biz orada üç vekille temsil ediliyoruz ve en kısa sürede bunu ilgili mercilere soracağız."

Meral Danış Beştaş, konuyu sosyal medya hesabından da "Resmî ziyaret temelinde ABD'de temaslarımız oldu. Orada Dışişleri Komisyonundaki 4 partinin bizden habersiz ABD'de temasları olduğunu ve HDP’nin katılmak istemediğini söylediklerini öğrendik. Neyle, hangi hakla, bunu yaptınız? Bu işin peşini bırakmayacağız." ifadeleriyle dile getirdi.