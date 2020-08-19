‘Hekimlik yapamaz hale getirildik’
Samsun Tabip Odası’nın ilk kadın başkanı seçilen Dr. Funda Furtun, “Mesleğimizin onuruna ve saygınlığına, siyasi amaçlarla saldırılması ve değersizleştirmeye çalışılması bir yana artık artan şiddetle birlikte hekimlik yapamaz hale getirildik” dedi.
Dr. Funda Furtun, “Sağlık ortamındaki en önemli sorunlarımızdan şiddeti en ağırıyla yaşamış biri olarak eşimin kaybında ülkede ve Samsun’da ilk defa, tüm sağlık camiasının birlikte tek yürek olduğunu gördük yaşadık. En kötü günlerimde bu bana ve aileme büyük güç verdi. Minnettarım. Tabip Odası Başkanı olmam arzu edildiğinde bu duygularla tamamlamam gereken bir görevim daha olduğunu hissettim. Büyük bir onurla kabul ettim” diye konuştu.
Samsun Tabip Odası’nın ilk kadın başkanı Dr. Funda Furtun’un eşi Op. Dr. Kamil Furtun, 2015’te hastane koridorunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
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