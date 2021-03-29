Helal Akreditasyon'da neler oluyor?

29 Mart 2021 Pazartesi, 14:44

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Helal Akreditasyon Kurumu’nun (HAK) 2019’dan bu yana beş kuruluşa helal akreditasyon sertifikası verdiğini açıkladı. Geçen yıl 3 kuruluşa sertifika veren kurum 403 bin TL gelir elde ederken, bu yıl 14,9 milyon TL harcadı. Kuruma son iki yılda ayrılan bütçe ise 27,4 milyon TL. Önergesiyle konuyu gündeme getiren CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Yaklaşık üç yılda bu kadar az sertifika verilmesi, kurumun işlevselliği açısından düşündürücüdür” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CHP’li Tahsin Tarhan’ın soru önergesine “2019’dan bu yana sadece 5 kuruluşa helal akreditasyon sertifikası verildi” yanıtını verdi. Tarhan, “Ticaret Bakanlığı’na verdiğimiz soru önergesine karşılık Bakanlık, 2019’dan bu yana sadece beş kuruluşa helal akreditasyon sertifikası verildiğini belirtmiştir. Yaklaşık üç yılda bu kadar az sertifika verilmesi, kurumun işlevselliği açısından düşündürücüdür. Kurum bugüne kadar 17 farklı ülkeden 36 belgelendirme kuruluşundan başvuru aldıklarını ifade etmiştir. Helal Akreditasyon Kurumu 2020 yılında ise sadece 3 kuruluşa sertifika vermiştir” dedi.

GELİRİ 403 BİN, KENDİSİNE AYRILAN BÜTÇE 27,4 MİLYON TL

Bakan Pekcan, 2020 yılında üç kuruluşa helal akreditasyon belgesi veren kurumun geçen yıl elde ettiği gelirin 403 bin 252 TL olduğunu, 2019’dan 2021 yılına kadar Helal Akreditasyon Kurumu’na bütçeden ayrılan ödeneğin 27 milyon 448 bin 300 TL olduğunu bildirdi. Bakan Pekcan, HAK’ın 2021 yılı içerisinde 14,9 milyon TL harcadığını, 2021 yılı içerisinde yeni uzman yardımcılarının atanmasının planlandığını da açıkladı.

CHP'li Tarhan’ın açıklaması ise şöyle:

“Helal Akreditasyon Kurumu’nun giderleri bütçeden karşılanıyor, binasını Milli Emlak Genel Müdürlüğü tahsis ediyor. Ancak kurum bugüne kadar sadece 5 kuruluşa sertifika vermiş ve karşılığında kendi giderlerini dahi karşılamayan bir gelir elde etmiştir. Bununla birlikte hala kurum finanse edilmeye devam edilmektedir. Finansal açıdan kendini dahi idare edemeyen bu kurumun bütçeden bu derece bir pay alması doğru değildir. Ayrıca kurum personel alımına devam ettiklerini de bildirmiştir. Kurumun giderleri artarken gelirleri aynı ölçüde artmamaktadır. Etkin bir belgelendirme faaliyetine sahip olmayan bu kurumun devlet tarafından finanse edilmesi bütçeyi zarara uğratmaktadır. Helal Akreditasyon Kurumu kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir gelir elde etmedikçe, etkin ve verimli bir helal belgelendirme sistemi sağlanmadıkça kurumun faaliyetine devam etmesi topluma bir yük olmaktadır.”