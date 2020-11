Her 10 aile hekiminden ikisinin çalıştıracak hemşiresi bile yok

30 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Aile hekimliğinin kronik sorunlarından biri olan aile sağlığı çalışanı açığı gün geçtikçe artıyor. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan, “Türkiye genelinde her 10 aile hekiminden ikisinin aile sağlığı çalışanı bulunmuyor. Aile sağlığı çalışanı eksikliği var” dedi.

Eryazğan, bu eksikliklere dikkat çektiği için Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hakkında soruşturma başlatıldığını anımsatarak “Susturmak ve örtbas etmek yerine sorunun çözümüne kafa yorun. Doğruları söylemeye devam edeceğiz” diye konuştu. Eryazğan, 2010 yılından bugüne aile hekimliğinden ayrılan aile sağlığı çalışanlarının yerine yenilerinin dahil edilemediğini belirterek “Aile hekimliğinde bir hemşire ya da ebenin aile sağlığı çalışanı olması için devlet hastanelerinden aile hekimliğine geçişte getirilen katı kuralların azaltılması (muvafakatname) veya dışarıdan alınacak hemşireler için ise maliyenin verdiği bütçeyi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün yerinde kullanması gerekmektedir.

Ancak bu sistem 10 yıldır uygulanmadığı için aile hekimliğinden ayrılan her hemşire ebenin yerine yeni bir aile sağlığı çalışanı geçmesini zorlaştırdı” değerlendirmesini yaptı. Şu an Türkiye genelinde her 10 aile hekiminden ikisinin aile sağlığı çalışanı bulunmadığına dikkat çeken Eryazğan, kimi birimlerde 18 ay gibi uzun dönemlerde hemşiresiz çalışan aile hekimleri olduğunu kaydetti.

Eryazğan “Bu durum ülkemizde 16 milyon vatandaşın bağlı olduğu aile hekimliği sisteminde aile sağlığı çalışanı olmadığını ve hizmet alımında büyük sorunlar yaşandığını gösteriyor” diye konuştu.

100 BİRİMDE YOK

Şanlıurfa’da aile hekimi olduğunu ve ilinde bu sorunun çok büyük olduğunu vurgulayan Eryazğan, Yunanistan’ın doğum oranı kadar doğum gerçekleşen, bebek ve çocuk nüfusunun yoğunlukta olduğu ilde 1 ay önce Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’nün dış alım kadrosundan 9 kadro için ilana çıktığını il müdürlüğünün resmi sitesinden yayımladığını kaydetti ve şöyle devam etti: “Oysaki ilimizde aile sağlığı çalışanı olmayan aile hekimliği birim sayısı 100. Sayın Bakanlık yetkilileri sayın il valiliği ve il müdürlüğü 100 hemşirenin açığını bir kenara bırakıp soruşturma açacağına 10 yıldır artarak devam eden bu sorunun çözümüne kafa yormaları gerekmektedir.”