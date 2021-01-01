Her daim asi her daim özgür yılkı atları

01 Ocak 2021 Cuma, 23:09

Fotoğraf: Şehriban Kıraç

Erciyes'in isyankar çocukları onlar. Her mevsim doğadalar. Yazın tozun içinde, kışın karda, baharda suda benzersiz bir görsel şölene tanıklık etmek istiyorsanız Kayseri’de Hürmetçi sazlığında 300’ü aşkın yılkı atını görmeye gidin. Kayseri’ye 15 dakika mesafedeki Hürmetçi Köyü, Erciyes Dağı’nın eteklerinde yaz kış özgürce koşan yılkı atlarıyla tarifsiz bir görsellik sunuyor.

Yılkı atlarının özelliği Rahvan Atı olmalarından kaynaklanıyor. Bu atlar yaklaşık 100 km yol yapabiliyor. Yaban hayatın bir parçası olmayan yılkı atları, doğada zor şartlara rağmen kendi başlarına yaşayabiliyorlar. Kayseri bölgesindeki yılkı atları çoğunlukla Hürmetçi, Sultan Sazlığı civarlarında yaşıyorlar.

Aslında yılkı atları sadece Kayseri’ye özgü değil. Manisa'nın Spil ve Yunt Dağı, Afyon'un Kocayayla'sı, Karaman'ın Karadağ Bölgesi, Isparta ve Muş’un da bazı bölgelerinde yılkı atları gruplar halinde yaşıyor. Özgürlüklerinden ödün vermeyen yılkı atları 10-12 attan oluşan gruplar halinde dolaşıyor. Bu grupların liderleri bir erkek. Diğerleri ise kısraklardan oluyor. Kışın zor şartlarında ve kurtların saldırılarına karşı bu şekilde mücadele eden yılkılar, kışları çam ormanlarının altlarını sığınak olarak kullanıyorlar.

GÖRSEL ŞÖLEN

Hürmetçi Sazlığı’nda 300’den fazla atı aynı anda görmek için bölgeyi iyi bilen bir rehberden destek alarak gezinizi planlamanız iyi olacak. Ayrıca atları görüntülemek ve benzersiz bir manzaraya tanıklık etmek isterseniz güneşin batışına yakın saatlerde orada olmanız gerekiyor. Eğer grup halinde gidecekseniz kişi başı 100 TL, bireysel gidecekseniz daha yüksek bir meblağı gözden çıkarmak durumundasınız. Hürmetçi Köyü’nde atları toplu halde görüntülemek için buradaki atların sahibi ve ticaretini de yapan Ali Kemer halk arasında namıdeğer Ali Dayı ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Fotoğraf çekmeniz için dört nala koşmaya hazırlanan atların karşısına geçip objektifleri doğrultuğunuz anda, başlarında sürüyü yöneten kovboylar atları üzerinize doğru koşturmaya başlıyor. Aynı anda yüzlerce atın üzerinize koşması adeta deprem etkisi yaratırken kendinizi bir Hollywood kovboy filmindeymiş gibi hissediyorsunuz.

GÜN BATIMINA YAKIN GİDİN

Filmlere kliplere mekan olmuş Hürmetçi sazlığını ve Kalyseri’yi rehperimiz fotoğrafçı Nuri Çorbacıoğlu ile geziyoruz. Çorbacıoğlu en güzel görüntüyü yakalamak için gün batımına yakın burada olmalısınız diyor. İki saat yeterli atların müthiş dansına tanıklık etmek için. Çorbacıoğlu’na göre son yıllarda yabancı turistlerin de önemli uğrak noktalarından biri olmuş burası, hatta gelin damat fotoğrafları da artık burada çekilir olmuş. Yılkı atlarının tanesinin 5 bin TL civarında olduğunu anlatan Çorbacıoğlu, barınmalarının tamamen dışarıda olduğunu kışın atların açlıktan ölmemesi için ise sahiplerinin sazlıklara yem de bıraktığını sözlerine ekliyor.

KADINLARLA KAMIŞ HASADI

Kayseri'ye gitmişken aynı gün içerisinde Sultan Sazlığı’nı da görmeden dönmeyin. Kayseri'ye 70 kilometre mesafede bulunan 400'ü aşkın bitki ve 300 civarında kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı, yöre halkının geçim kaynağı durumunda.

Sultan Sazlığı Milli Parkı içerisinde ve çevresindeki kurumuş kamışlar Sindelhöyüklü köylüler tarafından bataklıktan bazen de buz üzerinden biçilerek sandallar ve traktörlerle köy meydanına taşınıp kurutulmaya bırakılıyor. Kamışlar kuruduktan sonra kasabada çalışan kadınlar tarafından püsküllerinden ayrılıp silindir biçiminde bağlanıyor. Özellikle hasır, çatı ve izolasyon malzemesi olarak kullanılan kamışlar Almanya, Hollanda, Danimarka ve İngiltere gibi ülkelere ihraç ediliyor. Büyük oranda kadınların da çalıştığı Sultan Sazlığı’ndaki kamış hasadı kasım ayında başlıyor şubat ayına kadar devam ediyor.