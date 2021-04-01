Kılıçdaroğlu, İzmir'de katledilen kadının ailesiyle görüştü

01 Nisan 2021 Perşembe, 17:25

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Başkan Utku Gümrükçü katledilen kadınlardan Ceyda Ö.’nün annesi Halide Yüksel ve babası Arif Yüksel’i evinde ziyaret etti. Deniz Yücel ziyaret esnasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, öldürülen Ceyda Ö.’nün babası Arif Yüksel ile görüştürdü. Acılı babaya üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, ailenin yanında olduklarını ve kadın cinayetlerinin sona ermesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

YÜCEL: KADINLARI TOPRAĞA VERMEK İSTEMİYORUZ

Yaşanan kadın cinayetleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Deniz Yücel, “Artık her gün kadın cinayetleri ile ilgili haberler alır olduk. Her seferinde içimiz acıyor, yüreğimiz yanıyor. Çiğli ilçemizde üst üste yaşanan kadın cinayetleri haberleri de bizleri ayrıca üzdü ve yaraladı. Kadınlarımızı yaşatmak haklarını korumak için toplumun birçok kesimi bizim gibi çabalarken, maalesef bu acıları görmezden gelen, kadın haklarını ve yaşamını koruyan sözleşmeleri hiçe sayanlar var. Bir kadının ölümü aslında onunla birlikte vicdanın, yaşam hakkının, özgürlüğün de bir nebze daha ölümü anlamına geliyor. Üstelik bir kadın ölünce çocukların annesi, bir anne babanın evladı da ölüyor. Yaşanan acılar, onların yaşadığı acı ve çaresizlikle daha da katlanıyor. İnsan annesini, evladını kaybettikten sonra hiçbir şey o acıya teselli olmaz. Ama bizler başka kadınlar, başka anneler, başka evlatlar hayatını kaybetmesin diye kadın hakları için ve kadına karşı uygulanan şiddetle mücadele etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ama artık kadınlarımızı erkek şiddetiyle toprağa vermek değil, onlara hak ettikleri özgürlükleri ve korkmadan insanca yaşayacakları bir ülke vermek istiyoruz” dedi.

GÜMRÜKÇÜ: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Katillerin gerekli cezayı almaları adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Başkan Gümrükçü, “İlçemizde meydana gelen kadın cinayetlerinden dolayı son derece üzgünüz. İki olayla ilgili yetkililerden bilgi aldık. İki cani de şuan tutuklanmış durumda. Kadınların eşit hak ve özgürlük mücadelesi için son derece önemli olan İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesinin ardından yaşanan bu olaylar hepimizi bir kez daha düşündürmeli. Çiğli Belediyesi olarak, kadınlara karşı işlenen sözlü, fiziksel ve diğer her türlü şiddet olayının son bulması için taşın altına elimizi koymaktan asla çekinmeyeceğiz. Her yeni güne kadın cinayetleriyle uyanmaktan bıktık usandık. Kadına şiddet olaylarıyla ilgili herkes, toplumumuzun hassasiyetini göz önünde bulundurarak hareket etmeli” dedi.