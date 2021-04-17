17 Nisan 2021 Cumartesi, 16:00

S.S.Trakyam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve TOBB Tekirdağ İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aynur Çeşmeliler, “Her yıla bir iş sığdırdım” diyor. Turizmden, muhasebeciliğe, düğün salonu ve sinema solunu işletmeciliğinden, mağazacılığa kadar birçok işte deneyim sahibi olmuş. Şimdi ise ev kadınlarını girişimciliğe ikna etmeye çalışıyor. Kadınlarla Malkara’da lavanta ekmişler yakında lavanta yağı üretimine başlayacaklar. Kadınlarla kafe açmışlar evde ürettikleri ürünleri buralarda misafirlerine ikram ediyorlar, ürettikleri ürünleri de açtıkları mağazada satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Gelin Tekirdağ’daki kadınlarla bir girişimcilik örneği gösteren Aynur Çeşmeliler’e kulak verelim.

- Birçok iş alanında faaliyet göstermişsiniz, nasıl enerji bu?

Her yıla bir iş sığdırdım. Çalışma hayatıma muhasebecilikle başladım. 19 yaşmda sinema salonu işletmeye başladım. Muratlı'da ilk sinema salonunu açtım. Tekirdağ'da sahilde balık ekmek sattım. Bu güne kadar da arayışlarım hiç bitmedi. Bir gün bir turizm şirketinin eğitim ve bayilik ilanını görünce bu alana adım attım. Aklımın bir kenarında hep yaptığım işin sosyal yönlerinin de olması gerektiği düşüncesi vardı. Bu yüzden belediyenin Kiraz Festivali organizasyonlarına gönüllü olarak katılmaya başladım. Günün birinde tüm organizasyon işlerini üstlendim ve organizasyonun gelirleriyle engelli çocuklara akülü tekerlekli sandalye aldım. Organizasyon işleri ve düğün salonu içletmeciliği yapıyorum. 2001’de evlenerek Malkara’ya yerleştim. Yurtdışından gelen sarma ipliklere talebin yüksek olduğu dikkatimizi çekti ve Malkara’da yüncü dükkânı açtık. 2017’de Malkara Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcılığı’na, 2019’da TOBB Tekirdağ İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığı’na seçildim. S.S.Trakyam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni kurduk. 58 kadının ortak çalışmasıyla hayata geçen kooperatifimizde 2 imalat yeri, 1 kafe ve 5 satış dükkânı ile aktif çalışıyoruz. Girişimcilik benim hayatımın odak noktası. Her zaman yeni işlerden ve fırsatlardan heyecan duydum.

- Malkara’da 100 dönümü aşkın arazide lavanta ektiniz, kadınlara nasıl ulaştınız?

Lavanta konusunda ilk bilgilendirmeyi köy muhtarlarımızı toplayarak yaptık. Lavantanın özelliklerini, yetiştirilme koşullarını, mevcut tarım ürünlerine göre üretim, fiyat ve satış avantajlarını, su istemeyen kurak, taşlık, kumluk, kıraç arazide daha iyi ürün verdiğini, zirai ilaca gerek olmadığını, çıkan ürünün pazar sorunu olmadığını, alım garantili ekim yapıldığını anlattım. Ancak kadınları ikna etmek kolay olmadı. İkna etmek için işi onlara göstermeye karar verdim ve köyde 3.5 dönüm bir arazi satın aldım. Köydeki kadınlarla birlikte çalışarak lavanta ile ilgili her şeyi bizzat işin başında gösterdim. Lavanta yağı konusunda bilgilendirmeler yaptık. Birkaç hafta sonra kadınlar ve eşleri beni arayarak görüşmek, lavanta ekmek istediklerini söylediler. Sonra Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinden aldığımız bilgiyle lavanta çeliklerinin nasıl üretildiğini öğrendik. 2-3 dönüm köklü fide satın alıp yavaş yavaş çelikle nasıl çoğaltılacağını öğrendik. Bu sayede para kazanmaya başlayan kadınların işe daha çok sarılacağını ve üretim alanını arttıracağını düşünüyoruz.

- Bu işte hedefiniz nedir?

Üretim alanı yeterli bir büyüklüğe ulaştığı zaman yağ sıkım tesisi kurmayı ve ek kazanç sağlamayı hesaplıyoruz. Arı kovanları da koyacağız. Balından da faydalanacağız.

EV KADINLARI İŞ SAHİBİ OLSUN

- Kooperatif hangi alanlara odaklanıyor?

Biz işimizin hamalıyız. Kooperatifimizi şubat ayında kurduk. Projemizin yola çıkış amacı kadınların üretici olması iş gücüne katılmasını sağlamak. Ev eksenli çalışan kadınların meslek sahibi olarak üretimini kazanca çevirmesini hedefliyoruz. Malkara Belediyesi tarafından kooperatifimize 5 yıllığına tahsis edilen park olarak tasarlanmış 5 dönümlük alanda proje kapsamında kadınların kendi ürünlerini satmalarına olanak sağlamak istiyoruz. Kadınlarımız bu alanda haftada bir gün düzenlenecek yöresel ürünler pazarında kendi ürünlerini satma imkânına sahip olacak. Dükkânlarda devamlı ürün satışı yapılacak, fırında odun ateşinde hazırlanan börek ve mantı çeşitleri kafeteryamızda halka sunulacak. Mantı üretimi ve ayrı bir bölümünde bez torba, önlük vs. dikimi için ise Malkara Ticaret Borsası borsa binasının altında bulunan 100 m2 lik alanı bedelsiz olarak kooperatifimize tahsis edildi. KOOP-DES projesi kapsamında alınacak olan makine ekipmanlarla kooperatif üyelerimiz kemik suyu imalatı yapacak. Üretimde ise sıfır atık ile çalışılacak kemik suyu üretiminden sonra kalan kemikler una dönüştürülerek hammadde olarak satılacak.

Kooperatifimiz ürünlerinin satışını çeşitli internet satış platformları üzerinden yapacak. Dijital Trakya projesi içerisinde de satış imkânlarına sahip olacak.

- Nasıl bir Türkiye hayaliniz var?

Her sınıftan insanın kadın ya da erkek eşit, bağımsız, kendi kişiliğine ve kararlarına sahip adalet duygusu gelişmiş bir ülke hepimizin hayali. Kadın ve erkeğin eşit koşullar altında çalıştığı, aile tarafından ve toplum tarafından baskı altında olmadığı, kadının fikri hür, vicdanı hür yaşayabildiği bir toplum.