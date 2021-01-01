"Herkes bu şehirde yaşamaktan gurur duyacak"

01 Ocak 2021 Cuma, 09:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, basın toplantısı düzenleyerek 2020’yi değerlendirdi ve 2021’e dair planlarını paylaştı. Belediye'ye 40 elektrikli hizmet aracı aldığını kaydeden Başkan Soyer, “Küresel iklim değişikliği, kuraklık, ısınma hepsi aslında doğaya verdiğimiz tahribat sonucunda ortaya çıkan krizler. Doğayla uyumlu bir yöneticilik ortaya koymalıyız. Aldığımız elektrikli araçlar sessiz, çok daha kullanışlı bir araç olmanın ötesinde gerçekten İzmirlilere sağlıklı, güvenli ve kentin doğasını koruyan etkisi var” diye konuştu.

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen güzel şeylerin de olduğunu belirten Soyer, “İzmirliler birbirine sahip çıktı. ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasında 42 milyon lirayı geçen bir bağış toplandı. Pandemi döneminde ‘Halkın Bakkalı’ adıyla yaptığımız kampanyada ise 250 binin üzerinde erzak paketi dağıtıldı. Çok iç karartıcı bir seneydi. Ama içimizi aydınlatan ve geleceğe umutla bakmamızı mümkün kılan destansı bir dayanışma yaşadı İzmir. Birbirine sahip çıktı. Bütün Türkiye İzmir'e sahip çıktı. Ve bu tür krizleri atlatmak için bu dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu görmüş olduk” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ulaşım konusunda da şu mesajları verdi: “En temel meselemiz metro hatları. 2020 yılında 125 milyon Avro kaynak yarattık ve Narlıdere metrosunda 10 bin metrenin üzerinde tünel kazdık. Niyetimiz 2021 yılının temmuz ayında bütün tüneli tamamen bitirmek ve öngörülen 2022 yılında Narlıdere metrosunu açmak. Çiğli Tramvayı ile ilgili 440 milyon liralık ihale gerçekleşti. Süreç başladı. Buca metrosu için 1 milyar 70 milyon Avro’luk dev bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak. Hiçbir aksama olmaksızın vaat edilen tarihe doğru dörtnala gidiyoruz” dedi.

İzmir’de kentsel dönüşüm çalışmalarından da söz eden Soyer, “Ege Mahallesi’nde dönüşüm çalışmasını başlattık. Belediye şirketini ihaleye sokarak diğer müteahhitleri tetiklemiş olduk. Yer teslimi yaptık ve yıkım başladı. Örnekköy üçüncü ve dördüncü etap ile ilgili 1000 konut için kentsel dönüşüm sözleşmesi yaptık. Bunun devamı Aktepe Emrez ve Gültepe’de de gelecek. Biz altı alandaki kentsel dönüşüm ile ilgili ihale süreçlerini devam ettireceğiz ama müteahitlerden yeteri kadar güçlü katılım göremezsek belediyenin şirketleri ile işi yapacağız. Bu nedenle artık kentsel dönüşümde tökezleme olmayacak” şeklinde konuştu. Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “İzmir’in sorunlarını hızla çözmek istiyorum. Bu kentte hem refahı büyütecek hem de artan refahın bu şehirde yaşayan herkes arasında adil paylaşımını sağlayacağız. Herkesin bu şehirde yaşıyor olmaktan gurur duyacağı bir kent yaratacağız. Ben bu yolda mücadele etmeyi kendime hedef olarak koydum.”

"HERKESİN BAŞKANIYIM"

Yaptığı çalışmalardan dolayı muhalefetten çok yoğun bir saldırıya maruz kaldıklarını da sözlerine ekleyen Soyer, “Bu saldırılara baktığınızda incir çekirdeğini doldurmayacak performans ve icraat üzerinden yapılan eleştiriler değil; kişiselleşmiş ve bel altı seviyesinde yapılacak tartışmalar. Bunlar üzüyor. Sonuçta hepimiz etten kemikteniz ama sebebini anlayınca o üzüntü hafifliyor. Aslında onun siyasetin sığ seviyelerinden gelen saldırılar olduğunu görüyoruz. Ben belediye başkanı olarak herkesin belediye başkanıyım. Hangi siyasi partiye oy verdiğini sormuyorum. Herkese aynı mesafe ve yakınlıkta olacak bir belediye başkanlığı yapmaya çalışıyorum. Benim hangi siyasi partiye yakın olmasına ilişkin bir bakışım yok. Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği rotada yürüyerek belediye başkanlığı yapmaya çalışıyorum. Dikkat ederseniz yapılan saldırıların seviyeleri hep bu noktalarda seyrediyor. Ya açıklamamızdan cımbızlanan bir cümle ya da önü sonu kesilen bir ifadeyle… Biz üretim, yatırım yapmaya, herkesi kucaklamaya devam edeceğiz” dedi.

YÜZDE 50 İNDİRİMLİ SU

“İZSU ile ilgili de bir müjdemiz var” diyerek sözlerini tamamlayan Başkan Soyer, esnafa müjde de verdi. Esnafın pandemi döneminde ağır bir süreçten geçtiğini belirten Başkan Soyer, “Lokantalar, kafeteryalar… Bütün esnafımız mağduriyet içinde. Biz de bir ocaktan itibaren katı atık bertaraf bedelini ticari işletmesi olan esnafımızdan tahsil etmeyeceğiz. Diliyorum ki ilçe belediyelerimiz de benzer uygulamayı yaparlar. Bir de bütün esnaf arkadaşlarımız kullandıkları suyu yüzde 50 indirimle ödeyecekler” açıklamalarında bulundu.