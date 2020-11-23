HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirmesi için son hafta
Koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında başlatılan HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirme işlemi sürüyor. Bunun amaçla açılan internet sitesinin yanı sıra yoğun aktarma merkezlerinde, vapur iskeleleri, metro ve İZBAN istasyonlarında oluşturulan aktivasyon noktalarında ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dijital bilgilendirme kiosklarında eşleştirme işlemi yapılabiliyor. Son tarih 30 Kasım.
İzmir Büyükşehir Belediyesi; İçişleri Bakanlığı’nın pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında çıkardığı genelge ve buna istinaden İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar gereğince, toplu taşıma araçlarında “elektronik HES Kodu kontrolü” uygulamasını 30 Ekim’de başlatmıştı. Vatandaşların, İzmirim Kartlarını, HES kodları ile eşleştirmeleri için 15 Kasım’a kadar süre verilmiş; bu süre 30 Kasım’a uzatılmıştı.
NASIL YAPILACAK?
İzmir’de akıllı ücret toplama sistemini işleten ESHOT Genel Müdürlüğü, vatandaşların, HES kodlarını ve TC kimlik numaralarını, kullandıkları İzmirim Kart ile eşleştirebilmesi için özel bir internet sitesi oluşturdu. “hes.eshot.gov.tr” adresli sitede, yalnızca bir İzmirim Kart için eşleştirme yapılabiliyor. Kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) ya da hamiline tüm İzmirim Kartların, HES kodları ile eşleştirilmesi gerekiyor. Kullanımı oldukça kolay tasarlanan sitede, vatandaşlar, istenen bilgileri tek adımda girip, kaydını yaptırabiliyor. HES Kodu, İzmirim Kart ya da kişisel bilgilerin değişimi ve güncellenmesi işlemleri de aynı siteden yapılıyor. Bunun dışında, vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, metro istasyonlarında, vapur iskelelerinde, çeşitli hizmet binalarında ve sosyal tesislerde bulunan dijital bilgilendirme kiosklarında da eşleştirme işlemini gerçekleştirebilecek.
Öte yandan, internet imkânı olmayan ya da işlemi dijital mecralarda yapamayan vatandaşlar için Bornova, Halkapınar, Çankaya, Konak, Üçyol, Göztepe ve Fahrettin Altay metro istasyonlarında; Havalimanı, ESBAŞ, Şirinyer, Hilal, Halkapınar, Alsancak, Salhane, Karşıyaka, Demirköprü ve Çiğli İZBAN istasyonlarında; Karşıyaka, Konak ve Bostanlı vapur iskelelerinde; Konak Bahri Baba ve Fahrettin Altay otobüs aktarma merkezlerinde aktivasyon noktaları oluşturuldu. Buralarda görev yapan bilgisayarlı personel, vatandaşlara yüz yüze hizmet veriyor ve HES kodlarını İzmirim Kartları ile eşleştiriyor.
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