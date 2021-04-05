Hikmet Karaman'dan şampiyonluk açıklaması

05 Nisan 2021 Pazartesi, 19:17

Hikmet Karaman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 1959 öncesindeki şampiyonluklara ilişkin açıklamada bulundu. Tecrübeli teknik adam paylaştığı mesajda, "Şampiyonluğumuz tescil edilmeli." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE ZİYARETTE BULUNMUŞTU

1959'dan önceki şampiyonlukların tescil edilmesini isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, 1959 öncesinde şampiyonluk yaşamış Ankara takımları ile görüşmeler yapmış ve Ankaragücü'nü de ziyaret etmişti.