Hindistan’da koronavirüs tedbirlerini eleştiren gazetecilere gözaltı

31 Temmuz 2020 Cuma, 16:46

Hindistan’da koronavirüs salgını hız kesmeden devam ederken, hükümetin salgın programını eleştiren onlarca Hintli gazeteci gözaltına aldı. Bağımsız yayın organları ise gözaltına alınan, hakkında adli işlem yapılan ve polis şiddetine maruz kalan gazetecilerin sayısının 50’yi geçtiği belirtildi. Himachal Pradesh’te gazetecilik yapan Om Sharma, hükümetin yaptıkları haberlerden rahatsız olduğunu ve kendilerine sansür uygulamak istediğini belirtti.

MODİ GAZETECİLERLE VİDEO KONFERANS DÜZENLEDİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geçen günlerde Hindistan’ın en büyük yazılı basın kuruluşlarının sahipleri ve editörleriyle bir video konferans düzenledi. Modi konferansta, “Kötümserlik, olumsuzluk ve dedikoduların yayılmasıyla mücadele etmek önemli” dedi.