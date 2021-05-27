Hindistan'da polis Twitter'ın ofisine geldi: Sosyal paylaşım sitesi açıklama yaptı
Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Hindistan'da iktidar partisi sözcüsünün paylaşımına, "manipüle edilmiş medya" ibaresi eklenmesinin ardından polisin şirket ofisine gelerek ihtarda bulunması nedeniyle açıklamada bulundu.
Twitter, polisin şirket ofisine gelerek ihtarda bulunması nedeniyle açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, sahte belge içerdiği iddia edilen paylaşıma yönelik alınan tedbirin, küresel kullanıcı sözleşmesinde yer alan olağan bir uygulama olduğu belirtildi.
"Hindistan'daki çalışanlarımızın maruz kaldığı davranış ve hizmet verdiğimiz insanların ifade özgürlüğüne yönelebilecek potansiyel tehdit nedeniyle kaygılıyız" denildi.
BBC'nin haberine göre açıklamada, "Biz, Hindistan ve dünyadaki sivil toplum taraflarıyla birlikte küresel kullanıcı sözleşmemizin gereğini yerine getirmemize karşı polisin korkutma yöntemlerine başvurmasından kaygılıyız" ifadesine yer verildi.
"MANİPÜLE EDİLMİŞ MEDYA" ETİKETİ
İktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Sözcüsü Sambit Patra ve diğer parti yetkilileri, Twitter hesaplarından ana muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) tarafından hazırlandığı iddia edilen belgeyi yayımlamıştı.
INC yetkilileri, hükümetin koronavirüs salgınını yönetmedeki başarısızlığını göstermeyi hedeflediği iddia edilen belgenin sahte olduğunu savunmuş, bunun üzerine Twitter, varlığı doğrulanmayan belgenin yer aldığı paylaşımlara "manipüle edilmiş medya" ibaresi koymuştu.
Delhi polisi, dün şikayet üzerine Twitter ofisine bir ihtarname bırakıldığını duyurmuştu.
Twitter, kullanıcı sözleşmesi ve topluluk kuralları uyarınca, yanıltma amacıyla imal edilmiş veya değiştirilmiş medya (video, ses ve görüntü) içeriklerine "manipüle edilmiş medya" ibaresi ekliyor.
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