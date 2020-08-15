Hocaların hocası, ustaların ustası Müşfik Kenter 8 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Müşfik Hoca ile röportaj yapmak için karşısına geçtiğimde çoktan yolumu çizmiş ve gazeteci olmuştum. On yıl önce yaptığım röportaj ustanın son röportajı olmuştu. 8 yıl önce bugün aramızdan ayrılan Müşfik Hoca, şimdi Kenter Tiyatrosu’nun bugünkü durumunu görseydi kahrolurdu. Müşfik Hoca’nın klişe sözleri vardır.

Sahnede duran öğrencisine, “Köpekbalığı gibi bakma, insan gibi bak” ya da hiçbir öğrencisinin aklından çıkmayan en önemli sözü; “Önce iyi insan ol, sonra iyi bir oyuncu olursun”... Bir gün tiyatroda Müşfik Hoca’ya “Hocam neden bütün öğrencilerinize önce iyi insan olun diyorsunuz” diye sorduğumda, “İyi insan olmazsan hiçbir şey olamazsın” demişti. İyinin ve doğruluğun peşinden koşan insanlar hayatımızda yolumuza ışık olurlar.

Onun mesleğine olan aşkına hep hayran kaldım. “İlk günkü heyecan çok önemli, onu asla yitirmemelisin” derdi. Hangi meslekten olursak olalım, “bu söz kulağımıza küpe olmalı” diye mırıldandığımı hatırlıyorum. Yıl 2010, ekim ayı...

Hocaların hocasının 63. sanat yılı kutlaması için herkes Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda buluştu. Salonun neredeyse hepsi öğrencileri... Kimler yok ki: Cüneyt Türel, Tilbe Saran, Ragıp Savaş, Engin Hepileri... Sahneye çıkıp hocalarını anlattılar. Ne kadar zor diye düşünmüştüm.

Sonuçta Müşfik Kenter’i anlatıyorsun ve ona bakarak... Katılanlar arasında Yaşar Kemal ve Tarık Akan’ı da unutmamak gerek. O gün 63 yıldır sahnede olmanın heyecanını yaşayan Müşfik Hoca, bu uzun yolculuğa neler sığdırmadı ki; 28 sinema filmi, reklam filmleri, seslendirmeler, yüzlerce oyun, yüzlerce öğrenci ve tiyatro anıları... Hocaların hocası, ustaların ustası Müşfik Kenter ile “O heyecan hiç bitmeyecek” başlığı altında yaptığım son röportajda 63. sanat yılı kutlamanın heyecanını anlatmıştı bize... Bakın neler söylemişti usta:

- “Ne mutlu bana ki bugünlere gelmişim. 63 yıl uzun bir süre, bir insan ömrü neredeyse, ama daha dün gibi...”

- “Bir Garip Orhan Veli”, “Müşfik Kenter’i Dinliyorum” ve “Aşk Mektupları”yla 63. yılında yeniden sahnede olacağım.

- “Nasıl çalışılması gerektiğini ablamdan öğrendim. Kardeşim, ablam, çok iyi bir sanatçı, yönetmen; onunla sahnede olmaktan her zaman onur duydum. İki oyuncu olarak birbirimizi iyi anlamamız, karşılıklı alışverişimizin çok iyi olması, birbirimizle oynamaktan zevk almamızı sağlıyor, bu duygular seyirciye de yansıyor. Yunus Emre Sahnesi’nin Müşfik Kenter Sahnesi olarak değiştirildiği gece için Kenter:

- Çok duygulandım, benim için bunca yıl sonra ilk kez böyle bir kutlama yapıldı. Benim ruhuma uygun son derece naif ve sade bir törendi. Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda bir sahneye adımın verilmesi büyük bir sürpriz ve onur.

- “Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nün başkanlığını ve hocalığını sürdüyorum. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyduğum yüzlerce öğrencim var. İnsan olmayı bilmeden, insanı incelemeden sahnede hiçbir şey yapılamaz. Sahne dışında da iyi insan olmak önemli ve üstün bir meziyet. Öğrencilerime yıllardır bu öğretiyi aşılamaya çalıştım ve çalışıyorum. İyi oyuncu olmalarını istiyorum. İşlerini iyi yaptıklarını gördüğüm zaman son derece duygulanıyorum, ağladığım da oluyor.

İnsanın emeklerinin karşılığını görmesi, doğru iş yapmışız diye düşünmesi, böyle hisler yaratması... Bundan güzel ne olabilir ki. Gençlerin tiyatroya ilgisi artıyor. Konservatuvarların tiyatro bölümlerine her yıl daha da artarak başvuru yapılıyor. Tiyatroyla uğraşan biri olarak bundan büyük haz duyuyorum. Arkamızdan gelenlerin çok olması beni mutlu ediyor.”