Hocası açıkladı: Genç yıldız Beşiktaş'a çok yakın

07 Nisan 2021 Çarşamba, 09:41

Spor Toto Süper Lig'de zirveyi koruyan ve şampiyonluğun en güçlü adayı olan Beşiktaş'ın, Gençlerbirliği stoperi Arda Kızıldağ ile ilgilendiği ortaya çıktı.

İddiaların sahibi ise başkent ekibinin eski teknik direktörü Mustafa Kaplan.

NE SÖYLENDİ?

Gençlerbirliği'nde 14 Kasım'da devraldığı görevi şubat ayında bırakan Mustafa Kaplan, Radyospor'a açıklamalarda bulundu. 53 yaşındaki hoca, Arda Kızıldağ'a Beşiktaş'ın talip olduğunu şu sözlerle duyurdu:

"Arda Kızıldağ'ı Beşiktaş çok istiyor. Sezon sonunda da yüksek ihtimalle bu transfer gerçekleşecek.

"Arda'yı devre arasında Galatasaray da istedi."

ARDA KIZILDAĞ KİMDİR?

22 yaşındaki stoper, Gençlerbirliği altyapısından çıktı. Başkent ekibinin U19 ve U21 takımlarında oynayan Arda Kızıldağ, daha sonra A takıma yükseldi ve önce 2017'de, sonra da 2018'de üst üste iki sezon Hacettepe'ye kiralandı.

2019'da Gençlerbirliği'ne geri dönen genç stoper, ilk 11'in kalıcı isimlerinden olmayı başardı.

Arda, siyah-kırmızılı takım ile toplamda 31 maça çıkarken bu sezon ise 26 kez başkent temsilcisinin formasını giydi.