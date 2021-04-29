Hollanda liyakat nişanı vermişti: FETÖ üyesi çıktılar

29 Nisan 2021 Perşembe, 15:27

Hollanda’da 16 Türk’e gönüllü olarak yapılan faaliyetlerle kentteki entegrasyona sağladıkları katkı nedeniyle kraliyet nişanı verildi.

Kraliyet nişanı verilenlerden Mevlüt Yılmaz ve Fatma Lapçin Yılmaz’ın FETÖ üyesi oldukları ortaya çıktı.

Oda TV'ye göre, FETÖ’nün yayın organlarında, Yılmaz ailesinin kraliyet nişanı alması şöyle haberleştirildi:

“Hollanda’da geleneksel olarak her yıl gönüllü faaliyetlerde bulunan kişilere verilen kraliyet nişanına, Amsterdam’da ikamet eden ve sosyal kültürel alanlarda gönüllü çalışmalar yapan Hizmet Gönüllüsü Mevlüt Yılmaz ve Fatma Lapçin-Yılmaz layık görüldü.”

İşte o haber:

“DOĞDUĞUNUZ ÜLKEYE GİDEMEYİŞİNİZ...”

Kral Willem Alexander adına Yılmaz ailesine ödülü takdim eden Amsterdam Belediye Başkanı (Burgemeester) Femke Halsema, törende şunları söyledi:

“Bayan Fatma Lapçin-Yılmaz ve Bay Mevlüt Yılmaz sizler 20 yıldır Hollanda’da gönüllü olarak hizmet ettiniz. Sizler hem Stichting Regenboog’ta ve hem de Soltervaart semtinde bulunan Huıs van de Wijk Nieuwe West kurumunda gönüllü çalışmalarda bulundunuz. Son yıllarda birlikte yaşadığımız Amsterdam toplumuna yönelik kültürel temalı programlar organize ettiniz. Bunların başında semt sakinlerine Delftlandplein’de iftar akşamlarıgibi etkinlikleri düzenlediniz. Bunun yanında son 10 yıldır büyük fedakarlıkla kızınız Zehra’nın kişisel bakımı için çaba sarf ettiniz. Bunu büyük bir sevinçle yaptınız. Maalesef sizler adına üzüldüğüm bir konu ise doğduğunuz ülkeye bazı nedenlerden gidemeyişiniz son derece üzücü bir durum. Sizler iyi birer diyalog insanlarınız. İnsanlar arasında köprüler kuruyorsunuz. Sayın Bayan Fatma Lapçin-Yılmaz ve Sayın Bay Mevlüt Yılmaz bu ödüle ikiniz toplumsal yaşama yaptığı katkı ve entegrasyona yönelik uyumlu çalışmalarından dolayı bu ödülü almaya layık görüldünüz. Kraliyet Nişanı’nınızı Hollanda Kral’ımız Willem Alexander Kraliçe Maxima adına vermekten onur duyduğumu belirtmek isterim.”