Hollanda polisinden Covid-19 test merkezinde patlamaya ilişkin açıklama

03 Mart 2021 Çarşamba, 12:11

Hollanda'da meydana gelen patlamanın ardından polis açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre, başkentin 55 km kuzeyindeki Bovenkarspel kasabasında gerçekleşen patlamada tesisin pencere camları kırıldı ancak yaralanan olmadı.

Polis, soruşturmayı yürütmek için bölgeyi kordon altına aldı.

Patlama, 17 Mart'ta yapılacak ulusal seçimlerden kısa bir süre önce gerçekleşti. Genel seçim, hükümetin pandemiyi yönetme performansına dair bir referandum işlevi görecek. Seçim anketlerine göre, Başbakan Mark Rutte'nin muhafazakâr VVD Partisi'nin çoğunluk partisi olması bekleniyor.

"YERLEŞTİRİLMİŞ OLMASI LAZIM"

Patlamadan sonra çevreye saçılan metal parçaların 10 cm'e 10 cm boyutunda olduğunu ifade eden Polis sözcüsü Menno Hartenberg, bunların oraya "yerleştirilmiş olması lazım" diye belirtti.

Hartenberg,"Henüz neyin patladığını tam olarak bilmiyoruz, patlayıcı uzmanları ilk araştırmayı yapacaklar" dedi.

Ülkedeki sağlık yetkililerine karşı öfke bu yıl başından beri artmaktaydı. Hollanda'nın Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün başı herhangi bir kamusal etkinliğe katılırken korumaları da kendisine eşlik ediyor.