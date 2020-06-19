Honeywell dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarını oluşturduğunu açıklandı

19 Haziran 2020 Cuma, 12:50

Teknoloji şirketleri, güçlü kuantum bilgisayarlar oluşturmak için bir süredir yarış halindeyken, ABD merkezli teknolojii şirketi Honeywell'de yeni bir gelişme yaşandı.

webtekno.com'da yer alan habere göre,Kuantum bilgisayar geliştirme yarışında yer alan şirketlerden Honeywell, dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarını oluşturduğunu açıkladı. Honeywell’den dün yapılan açıklamada, bugünün süper bilgisayarlarının geleceği olabilecek “dünyanın en yüksek performansa sahip kuantum bilgisayarının” geliştirildiği belirtildi.

Honeywell’in “Dünyanın en yüksek performansa sahip kuantum bilgisayarının” gücü, yüksek kuantum hacminden geliyor. Kuantum hacmi, kuantum bilgisayarların performansını karakterize etmek için ortaya çıkarılmış metriktir.

Kuantum bilgisayarın geliştiricisi olan Honeywell, yeni kuantum bilgisayarın 64 kuantum hacmine sahip olduğunu açıkladı. Honeywell, yeni kuantum bilgisayarının kuantum hacminin sektördeki en yakın alternatifin iki katı kadar olduğunu belirtti.

Şirketin açıklamasında yer alan “sektördeki en yakın alternatif” sözleri IBM’in kuantum bilgisayarını işaret ediyor. IBM, geçtiğimiz dönemde 32 kuantum hacmine sahip bir kuantum bilgisayar geliştirdiğini açıklamıştı.

Geliştirilen kuantum bilgisayar hakkında açıklama yapan Honeywell’in yöneticisi Tony Uttley, kuantum bilgisayarın dünyadaki en yüksek performanslı kuantum bilgisayar olduğu değerlendirmesinin bir kez daha altını çizdi. Uttley, koronavirüs pandemisinin ortaya çıkardığı aksaklıklara rağmen Honeywell ekibini kuantum bilgisayar hedefine ulaşmayı başardığını da sözlerine ekledi.

KUANTUM HACMİ İLK KEZ 2017 YILINDA IBM TARAFINDAN ORTAYA ATILDI

Kuantum hacmi, 2017 yılında IBM tarafından kuantum bilgisayarların bilgi işlem gücünü değerlendirmek için alternatif bir metrik olarak ortaya atıldı. Kuantum hacminin ortaya atılmasından önce kuantum bilgisayar geliştiren şirketler, kaliteden bağımsız olarak süper bilgisayarların kuantum bitlerinin sayılarıyla yarışıyorlardı.

Kuantum bit sayısının yerine bir değerlendirme yöntemi olarak ortaya atılan kuantum hacmi, belirli bir sistemin kararlılığı, hataya eğilimi ve programlama kolaylığı da dahil olmak üzere bir dizi önemli özelliği etkiliyor.

Texas Üniversitesi’nde kuantum bilgisayar bilimcisi olan Scott Aaronson, mart ayında yayınladığı bir blog yazısında Honeywell’in hedef metriğinin doğru yönde atılmış bir adım olmakla beraber hedef metriğin bilgisayarın diğer özelliklerini gölgede bırakmaması gerektiğini söylemişti.

MICROSOFT’LA DA ORTAKLIK KURDU

Kuantum bilgisayar hakkında açıklama yapan Honeywell, Microsoft’un bulut bilgi işlem birimi Azure hakkında Microsoft’la yaptıkları ortaklık sayesinde müşterilerinin kuantum bilgisayarı kullanabileceklerini açıkladı. Bu ortaklık sayesinde Honeywell’in müşterileri, kuantum bilgisayara sahip olmadan da işlemlerini uzaktan yapabilecekler.

Honeywell’in kuantum bilgisayarıyla bir çalışma gerçekleştiren JPMorgan Chase Ar-Ge Laboratuvarı’nın genel müdürü ve araştırma sorumlusu Marco Pistoia, bankanın kredi riski simülasyonları ve geliştirilmiş sahtekarlık tespitini içeren çalışmalar için Honeywell’le yaptıkları iş birliğinden bahsetti. Pistoia, “Böyle güçlü bir makine üzerinde çalışmaktan ve Honeywell’deki kuantum bilgi teorisi ekibiyle iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

IBM DE BU YIL KUANTUM HACMİ 64 OLAN BİR KUANTUM BİLGİSAYAR DUYURACAK

Kuantum bilgisayarlar üzerinde çalışma yapan IBM de bu yıl içinde kuantum hacmi 64 olan bir kuantum bilgisayar piyasaya süreceklerini açıkladı. IBM’den yapılan açıklamada, “Daha geniş kuantum bilişim topluluğunun kuantum hacmi metriğini benimsediğini görmek heyecan verici” dedi.

64 kuantum hacmine sahip kuantum bilgisayar geliştirmeyi başaran Honeywell de önümüzdeki yıllarda kuantum bilgisayarlar için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.Honeywell’den yapılan açıklamada, önümüzdeki beş yılda kuantum hesaplama gücünü 10 kat artırılacağı açıklandı.