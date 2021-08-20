'How I Met Your Father' dizisinden ilk görsel yayımlandı: Oyuncu kadrosu ilk kez birlikte

20 Ağustos 2021 Cuma, 11:19

"How I Met Your Mother" dizisinin farklı bir versiyonu olarak izleyici karşısına geçecek olan "How I Met Your Father" dizisinin başrol oyuncusu Hilary Duff, dizinin oyuncu kadrosuyla çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaştı.

Böylece, dizinin oyuncu kadrosu ilk kez birlikte görüntülendi.

'KİMLER BİZİM İÇİN HAZIR?'

How I Met Your Father'ın paylaşılan görselinde Hilary Duff'ın yanı sıra Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma, Chris Lowell, Francia Raisa yer alıyor. Duff paylaşımda, "Kimler bizim için hazır? Birinin dairesinin önünde oturuyor olabiliriz ya da olmayabiliriz…" ifadelerini kullandı.

Hilary Duff dizide Sophie karakterine hayat verecek. Francia Raisa Sophie'nin ev arkadaşı Valentina'yı; Tom Ainsley, Valentina'nın erkek arkadaşı Charlie'yi; Chris Lowell, Uber şoförlüğü yapan müzisyen Jesse'yi; Tien Tran ise Jesse'nin üvey kardeşi Ellen karakterini canlandıracak.

Gösterim tarihi henüz belli olmayan dizi, kim olduklarını, hayattan ne istediklerini, flört uygulamaları ve sınırsız seçenekler çağında nasıl aşık olunacağını çözmenin ortasında olan Sophie ve arkadaş grubunun etrafında dönecek.

How I Met Your Father'ın ilk gösterim tarihi henüz belli değil. Dizinin konusu kim olduklarını, hayattan ne istediklerini, flört uygulamaları ve sınırsız seçenekler çağında nasıl aşık olunacağını çözmenin ortasında olan Sophie ve arkadaş grubunun etrafında dönecek.