Hükümet, kamuda çalışan geçici işçilere uzun zaman önce verdiği ‘kadro’ vaadini unuttu

16 Mart 2021 Salı, 04:00

Bakanlık, 5620 sayılı kanun kapsamında 1496 adet geçici işçinin çalıştırıldığını ve Orman Genel Müdürlüğü’nde (OGM) geçici işçi statüsünde 8 bin 189 işçinin görev yaptığını itiraf etti. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Orman köylerinde, dağ köylerinde, kırsalda yaşayan, bin bir emekle Türkiye’nin stratejik öneme sahip tarım ve orman varlıkları için, üretim ve ihracat için mücadele eden işçiler, sosyal güvenceden, iş güvenliği ve kadro hakkından mahrum bırakılmamalıdır” dedi. CHP’li Şevkin, geçen ocak ayında TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde hükümet tarafından kamuda çalışan tüm işçilerin kadroya geçirileceğine dair çalışma yapılacağı belirtilmesine karşın Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nde (TAGEM) görevli bin personelin yanı sıra ormanlarda görev yapan 8 bin 600 geçici orman işçisinin yıllardır kadro beklediğini belirtti ve kadrolara ilişkin bazı sorular yöneltti. Bakanlık Şevkin’e 8 Mart’ta verdiği yanıtta kurumlarında 1496 adet geçici işçinin görev yaptığını açıkladı.

2020 yılı içerisinde TAGEM’e bağlı kuruluşlarda daimi işçi olarak başlatılan personel bulunmadığına değinilen önergede, bu yıl içerisinde TAGEM’e bağlı araştırma enstitüsü müdürlüklerinde ihtiyaç duyulan personel açığının karşılanması amacıyla İŞKUR kanalıyla ilana çıkılan 826 adet daimi işçi alımı için kura çekimi yapıldığı ve çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Önergede, OGM’de geçici işçi statüsünde 8 bin 189 işçinin görev yaptığı belirtilerek “2020 yılında operatör kadrosunda 700 daimi işçi, 390 da geçici işçi alımı yapılmıştır. 2021 yılında işbaşı yaptırılan daimi işçi bulunmamaktadır’’ denildi.

CHP’Lİ ŞEVKİN: HAKLARI VERİLMELİ



Gazetemize konuşan Şevkin, “Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı geçici işçilere söz verildiği gibi kadro verilmesi gerektiğini” belirterek “Bakanlık bünyesinde, OGM’de ve TAGEM’de geçici statüde çalışan binlerce işçi umutla kadro bekliyor. AKP hükümeti, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici ya da taşeron işçi kalmayacağını, tüm işçilerin kadroya alınacağını belirtmesine karşın aradan geçen yıllara rağmen bu sözler yerine getirilmedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kendi açıklamasından da anlaşılacağı gibi binlerce işçi geçici statüde çalışıyor. Aynı şekilde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı birçok kurumda kadro bekleyen işçiler olduğunu biliyoruz.

Hastanelerde, karayollarında, havaalanlarında geçici ya da taşeron olarak çalışan, kamu iktisadi teşebbüslerinde kadro bekleyen işçilerin kadro hakkı verilmelidir” diye konuştu.