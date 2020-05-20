Hurmüz Diril'den 131 gündür haber alınamıyor

Şırnak'ın Beytüşşebab ilçesinde kaybolan Hurmüz Diril'den hala haber alınamıyor.



131 gündür kayıp olan Hurmüz Diril, 2013 yılında boşaltılan köyüne geri dönerek yeniden evini kurmaya başlamıştı. 11 Ocak'ta Eşi Şimuni Diril ile birlikte kaybolan Hurmüz Diril'den hala haber yok. Eşi Şimuni Diril'in ise, kaybolmasından 70 gün sonra köyün yakınındaki dere kenarında cansız bedeni bulunmuştu.

131 gündür Hurmüz Diril'den haber alamayan Diril ailesi akıbetini sormaya devam ederken, etkin soruşturma da talep ediyor.