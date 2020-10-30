29 Ekim coşkusu Fethiye'yi sardı
Fethiye'de 29 Ekim coşkusu kentin her yanına yansıdı. Fethiye Belediyesi tarafından saat 19.23’te belediye anons sisteminden ‘istiklal marşı’ anonsuyla tüm Fethiye balkonlardan, pencerelerden hep birlikte İstiklal Marşı’nı söyledi. Fethiye Belediye Bandosu tarafından huzurevi sakinlerine özel olarak Cumhuriyet Bayramı konseri düzenlendi.
Pandemi kuralları gereği sosyal mesafenin korunduğu mini konserde, huzurevi sakinleri ellerinde Türk Bayrağı sallayarak, marşlara ritim tutarak eşlik ettiler. Eski bayramların çok daha coşkulu kutlandığını ifade eden huzurevi sakinleri, gelişen dünyada ortaya çıkan Covid-19’un her şeyi alt üst ettiğini dile getirdiler.
Mini konser 30 dakika sürerken, birbirinden hareketli marşlara eşlik eden yaşlılar Fethiye Başkanı Alim Karaca’ya da teşekkür ederek, “Her ne kadar eski bayramlar gibi olmasa da bir nebze olsun, geçmişi yad ederek gönlümüzce eğlendik.” ifadelerini kulandılar.
Huzurevi personeli ve yöneticileri mini konserde yaşlılar için titiz davrananak, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ettiler. Kendilerini marşlara kaptıran huzurevi sakinleri zaman zaman şarkıları da seslendirdiler.
FETHİYE 19.23’TE İSTİKLAL MARŞI OKUDU
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Fethiye Belediyesi tarafından saat 19.23’te belediye anons sisteminden ‘istiklal marşı’ anonsuyla tüm Fethiye balkonlardan, pencerelerden hep birlikte İstiklal Marşı’nı söyledi. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi’nde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, eşi Çiğdem Karaca, CHP ilçe Başkanı Mehmet Demir, yüzlerce vatandaş hep birlikte 19.23’de İstiklal Marşı’nı okudu. Cumhuriyet marşlarıyla, tüm vatandaşlar ellerindeki Türk Bayraklarını salladı. Ellerinde cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştiren vatandaşların, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yla da bol bol fotoğraf çekindi.
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