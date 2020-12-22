İBB başvuruyu yaptı: Ücretsiz internet için gözler BTK’de
İBB, yıl sonunda süresi dolacak mevcut internet frekansının 2021 sonuna kadar uzatılması için BTK’den talepte bulundu. Frekans süresinin uzatılmaması halinde, 4 milyon İstanbullu İBB Wi-Fi kullanamayacak. Metrolarda internet kullanımı için yapılan 20 milyon liralık kamu kaynağı heba olacak ve İBB hizmetlerinin devam edebilmesi için 25 milyon lira yeni yatırım gerekecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Wi-Fi hizmeti vermeye devam edebilmek için, frekans kiralama süresinin 2021 yılı sonuna kadar uzatılması konusunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK), 30 Kasım ve 21 Aralık’taki iki ayrı dilekçe gönderdi.
Wi-Fi hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için hayati öneme sahip frekans, 2017 yılında İBB’ye tahsis edilmişti. İBB, mevcut frekansı kullanarak Yenikapı – Hacıosman Metrosu’nda 44, metrobüs hattında 41 olmak üzere toplam 85 baz istasyonu ve 335 el terminali kurdu.
BTK, ay sonunda süresi dolacak frekansın uzatılmasıyla ilgili resmi bir cevap vermedi. Ancak, İBB WiFi kullanan 4 milyon İstanbullu ve metroda internet kullanmak isteyen binlerce yolcu, kiralama süresinin uzatılmasını bekliyor.
Frekans süresinin uzatılmaması durumunda; 4 milyon vatandaş artık İBB Wi-Fi üzerinden ücretsiz internet kullanamayacak. Bütün altyapısı hazır olan metroda internet kullanımı hayal olacak. İBB’nin yaptığı 20 milyon liralık yatırım boşa gidecek. Belediyenin internet hizmetlerinin devam edebilmesi için 25 milyon lira bedelle alternatif yatırım yapması gerekecek. Böylece, toplam 45 milyon liralık kamu kaynağı heba olacak.
Öte yandan, bütün dünyayı sarsan Covid -19 salgını nedeniyle bütün bu yatırımların hızlıca yapılması mümkün görünmüyor. Ne zaman sona ereceği belli olmayan pandemi sürecinde, İBB hizmetlerinin aksamaması ve İstanbulluların ücretsiz internet hizmetinden yararlanmaya devam etmesi ise, vatandaşların kamuya duyduğu güveni güçlendirecek.
En Çok Okunan Haberler
- Iraklı Vali memleketine döndü, Türkiye’yi eleştirdi
- Memleket Hareketi'nde ilk ayrılık: Uyum gösteremeyeceğim
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- 'Bin FETÖ geliyor' diyen dekan görevinden alındı
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Hediye telefon parti dinlemedi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
Video Haberler
- Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı kamerada
- Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı
- Polis kılığına girip 100 bin liralık soygun yaptılar
- AKP’li Zengin “Silivri soğuktur” şakasına böyle güldü
- Fatih Portakal asgari ücret beklentisini açıkladı
- Sosyal medyada dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Esenyurt’ta lüks rezidansta korkutan yangın
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
En Çok Okunan Haberler
- Iraklı Vali memleketine döndü, Türkiye’yi eleştirdi
- Memleket Hareketi'nde ilk ayrılık: Uyum gösteremeyeceğim
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- 'Bin FETÖ geliyor' diyen dekan görevinden alındı
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Hediye telefon parti dinlemedi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı