İBB emekçileri 1 Mayıs'ı toplu sözleşmeyle kutladı

29 Nisan 2021 Perşembe, 17:29

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZELMAN ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında uzlaşma ile sonuçlanan toplu iş sözleşmesinin imza töreni, erken 1 Mayıs kutlamasına sahne oldu. 7 bin personeli ilgilendiren ve tüm taban ücretlere yüzde 21 oranında zam öngören sözleşmenin imza töreninde işçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e sevgi gösterilerinde bulundu.

SOYER: SİZE HELAL OLSUN

Soyer, “Bugün imzaladığımız sözleşme ile tüm taban ücretlerini, yüzde 21 artırıyoruz. Diliyorum yaptığımız maaş artışı, bu zor günlerde ve büyüyen hayat pahalılığı karşısında çalışanlarımıza ve ailelerine bir nefes olur, buruk da olsa bayram olur. Tüm sendikalı çalışanlarımız, önceki yıllarda 3 ayda 1 olmak üzere, eşit dört taksitle aldığı 112 yevmiye ikramiyeyi, 2022 yılının başından itibaren 2 ayda 1 alacak. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi, yılda 2 eşit taksitte ödediğimiz toplam bin 752 TL tutarındaki Birleştirilmiş Sosyal Yardım, artık 12 eşit taksitte olmak üzere 3 bin 600 TL olarak ödenecek. Buradaki artış oranı yüzde 100’ün üzerindedir. Bebeği olan personelimize, her çocuk için bin 100 TL doğum yardımı, işçinin evlenmesi durumunda bin 250 TL evlilik yardımı, işçinin hayatını kaybetmesi halinde, eşine, yoksa çocuklarına 6 aylık ücreti tutarında ölüm tazminatı, işçinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda yaşamını yitirmesi nedeniyle eşine, yoksa çocuklarına 1 yıllık ücreti tutarında tazminat, sel, deprem, vb. doğal afetlerden ve yangından zarar gören çalışanlarımıza, 26 bin TL’ye kadar afet yardımı sözleşmeye girdi. Yeni Toplu İş Sözleşmesine ayrıca 'Ayrımcılığın Önlenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' maddesi de girdi.Bu kararımız, İstanbul Sözleşmesi’nin esaslarına, farklı sivil toplum kuruluşlarıyla imzaladığımız protokollere ve elbette kadın işçilerimize verdiğimiz söze sadık kalmamızın bir gereğidir” dedi.

1 MAYIS KUTLU OLSUN

Siyasetin artık yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarı şekillendiğini ifade eden Soyer, “Sizin yarattığınız dip dalga, tüm siyasi aktörleri, siyasal partileri değiştiriyor. Bu ne demek? Kibrin, küstahlığın, kutuplaştırmanın geride kaldığı bir Türkiye demek. Kucaklayıcı, samimi, emek ve demokrasiden yana, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim demek. 1 Mayıs yaklaşıyor! İşçinin, emekçinin bu büyük bayramı yaklaşırken, hepinizi kardeşlikle ve muhabbetle kucaklıyorum. Mazlumların, ezilenlerin, alın teri dökenlerin ve daha güzel bir dünya için tüm haksızlıklarla mücadele edenlerin bayramı, 1 Mayıs İşçi Bayramımız kutlu olsun” dedi.

ÖZEL: YÜREKTEN ALKIŞLIYORUZ

Toplu sözleşme için taraflara teşekkür eden CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “Birileri işçimi emeklimi enflasyona ezdirmem diyerek yüzde 6-8 verirken, aynı sözün nasıl tutulacağını, enflasyona işçinin nasıl ezdirilmeyeceğini, sosyal hakların nasıl verileceğini ve bunun emekçisini ezdirmeden, muhattabına karşı savaş ilan etmeden nasıl uygarca yapılacağını her iki taraf da bize gösterdi. Onları yürekten alkışlıyoruz. Başkaları vermezken, bu paraları CHP'li belediyeler nasıl veriyor diye soranlara hem çalmıyorlar, hem çaldırmıyorlar demek mecburiyetindeyiz. Onların vergi borçlarını sildikleri beşli çeteleri, yandaş müteahhitleri yok; onların yanında, kolunda, yan tarafında, arkasında, önünde emekçileri var demek lazım” diye konuştu. DİSK Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise, “Aşkla İzmir diyen Büyükşehir Belediyemizin d eğerli Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ediyoruz” dedi.

KİMLER KATILDI?

Kültürpark'taki imza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu ile Devrim Barış Çelik, DİSK Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra G ökçe, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, sendika başkanları ile temsilcileri katıldı.

