İBB rekor sayıdaki personelle sokakta olacak

29 Mayıs 2020 Cuma, 17:46

Covid-19 pandemisi sebebiyle her hafta sonu ve resmi tatillerde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına bu hafta sonu da devam edilecek. 30 – 31 Mayıs tarihleri arasında aralarında İstanbul’unda yer aldığı 15 ilde geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlamasında İBB, rekor sayıdaki 16 bin 814 personeli ile yine görev başında olacak.

Ulaşım, su, doğalgaz, ekmek gibi temel ihtiyaçların yanında, sebze meyve hali, yaşlı ve engelli bakımı, cenaze hizmetleri, tıbbi ve katı atıkların bertarafı, mobil hijyen timi, ALO 153, şantiye çalışmaları ile güvenlik hizmetlerini sürdürecek olan İBB, bu hafta sonunu da evinde geçirecek olan İstanbullulara hizmette bir eksiklik yaşatmayacak. Araç ve yaya trafiğinin azalması ile rahat çalışma imkanı yakalayan İBB, iki günlük süre içerisinde 10 bin 390 ton asfalt uygulaması gerçekleştirecek.

METRO SEFERLERİ AKSAMAYACAK

Sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın ulaşımda mağdur olmaması adına metro seferleri; 07:00-21:00 saatleri arasında, 30 dakika aralıklarla sefer yapılacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hatları ve T3 Kadıköy-Moda tramvay, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında işletme yapılmayacak. İşletme süresince, daha önce alınan kararlara uygun olarak yüzde 25 doluluğun üzerine çıkılmayacak şekilde planlama yapıldı. Yolcuların, İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile yayınlanmış olan istasyon ve araçlarımızdaki sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde, her gün için ayrı ayrı 649 kişi görev yapacak.

İŞLETME YAPILACAK HATLAR:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı

M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattı

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı

M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı

PAZAR SEFER TARİFESİ UYGULAYACAK

İETT, toplu ulaşımda bir aksama yaşanmaması için Cumartesi ve Pazar günlerinin her birinde, 498 hatta bin 527 araçla 9 bin 216 sefer yapılmasını planladıç Hangi hatların kaç dakikada bir sefer yaptığıyla ilgili ayrıntılarai İETT’nin iett.istanbul web sitesinden ve MOBİETT uygulamasından erişilebiliyor.

Hafta sonu ayrıca toplam 47 hastane için 81 araç tahsis edildi. Metrobüs hattında ise seferler saat 06.00 ile 10.00 arasında 3 dakikada bir, 10.00 ile 16.00 arasında 10 dakikada bir, 16.00 ile 20.00 arasında 3 dakikada bir yapılacak. Cumartesi ve Pazar günleri 20.00 ile 00.00 arasında 15 dakikada bir sefer yapılacak.

SAAT ARALIĞI 30 MAYIS CUMARTESİ 31 MAYIS PAZAR

06:00-10:00 3 DAKİKADA BİR 3 DAKİKADA BİR

10:00-16:00 10 DAKİKADA BİR 10 DAKİKADA BİR

16:00-20:00 3 DAKİKADA BİR 3 DAKİKADA BİR

20:00-00:00 15 DAKİKADA BİR 15 DAKİKADA BİR

TEMİZ İSTANBUL

İSTAÇ, İstanbul geneli ana yollar, meydanlar, Marmaray ve metro giriş çıkışları, üst geçit - altgeçitler, otobüs peron/durakları, Bayrampaşa ve Ataşehir Haller, başta hastaneler olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları gibi halkın toplu kullanım alanlarında mekanik yıkama, mekanik süpürme ve elle süpürme çalışmaları yapacak. Bin 742 personelin hizmet vereceği bu çalışmalarda, İSTAÇ araçları 482 defa göreve çıkmış olacak. 2 günde toplam 1 milyon 50 bin 860 metre kare alan (yaklaşık 147 futbol sahası büyüklüğünde) yıkanacak, 10 milyon 960 bin 860 metre kare alan (yaklaşık 1.535 futbol sahası büyüklüğünde) ise mekanik araçlarla süpürülerek temizlenmiş olacak.

TIBBİ ATIKLAR 42 ARAÇLA TOPLANACAK

Asya ve Avrupa yakasında karantina yurtları da dâhil olmak üzere yaklaşık 70 ton tıbbi atığın (2 günlük toplam vardiyaları ile) 72 personel ile toplanması ve 25 personel ile bertaraf edilmesi planlandı. İSTAÇ, 2 gün boyunca tekrar eden vardiyalarla birlikte, 3 bin 616 personel ile İstanbullulara hizmet edecek. İSTAÇ ayrıca, tıbbi atıkların toplanmasında 42 araç kullanacak.

DOĞALGAZ HİZMETİNDE KESİNTİ YAŞANMAYACAK

İGDAŞ’ın 7/24 Acil Müdahale ekipleri, 187 Doğal Gaz Acil Telefon Hattı Merkezi, sayaç okuma ve faturalandırma ekipleri ve lojistik ekipleri olmak üzere, vardiyalı olarak toplam 2 bin 298 personel ile bu sokağa çıkma yasağında da görev başında olacak. 16 milyon İstanbullu ’ya doğal gaz hizmeti, kesintisiz ve güvenli bir şekilde yine ulaştırılmaya devam edilecek.

10 BİN 390 TON ASFALT PLANLANDI

İSFALT, Asfalt üretim ve asfalt uygulama faaliyetlerini yürütmek amacıyla 915 personelle; dezenfekte çalışması için ise 260 personel sahada olacak. Asfalt uygulama çalışmaları özellikle İstanbul’un 11 ilçesinde yoğun olarak sürecek. Kadıköy, Kartal, Beykoz, Şile, Maltepe, Ümraniye, Bağcılar, Bayrampaşa, Arnavutköy, Silivri ve Büyükçekmece’nin yollarına toplamda, 10 bin 390 ton asfalt uygulaması planlanıyor.

İSKİ YASAKLARI FIRSATA ÇEVİRİYOR

Sokağa çıkma yasağının olduğu bu dönemde, ana arterlerin de boş olmasından yararlanan İSKİ, İstanbul genelinde atık su, yağmur suyu, dere ıslahı ve içme suyu konularında 40 farklı noktada çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar, 4 bin 154 personelle sürdürülecek.

ÇALIŞMALAR KISITLAMADA HIZ KESMEYECEK

İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yardıma muhtaç vatandaşlara yardım kolisi ulaştırmak amacıyla 270 araç, 270 şoför personel, 270 sosyal çalışmacı ve 270 yardımcı personel görevlendirdi. Kartal, Merter ve Yenikapı depolarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kumanya kolileri hazırlanmaya devam edilecek.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, evsizler kampındaki vatandaşların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürecek. Zeytinburnu Sosyal Tesisi’nde 32 sağlık çalışanına konaklama hizmeti de verilmeye devam edilecek. Ayrıca otellerde kalan sağlık çalışanlarının yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca karşılanması, aralıksız sürecek.

DENİZ YÜZEYİ TEMİZLENİP, HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLENECEK

Atık Yönetimi, Çevre Koruma ve Deniz Hizmetleri Müdürlükleri üzerinden faaliyet gösteren İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kurumun uhdesinde faaliyet gösteren İSTAÇ AŞ ile iki günlük süre içerisinde;

- Atık Yönetim Müdürlüğü, ana yollar, meydanlar ve toplu taşıma alanları gibi yerleri temizleyecek. Temizleme işleminde bin 609 personel görev alırken, 800 bin metrekare alanın yıkaması yapılacak. 10 milyon 710 bin metrekare alanda da mekanik temizleme yapılacak. Kentin iki yakasındaki Atık Yakma ve Sterilizasyon Tesileri’nde 24 personel görev alacak. Evsel atıklar, Avrupa ve Asya yakalarında toplam 13 bin evsel atık, depolama tesislerine taşınacak.

- Çevre Koruma Müdürlüğü, kentteki hava kalitesini ölçmeye devam edecek. Sokağa çıkma yasağında, hava kalitesinin ölçülmesi alınacak önlemlere kaynak oluşturacak.

- Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, 41 personel ve 10 kıyı aracıyla 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde hizmet verecek. Beş deniz yüzeyi temizleme aracı da deniz suyunun temizlenmesinde görev alacak.

FABRİKALARDA ÜRETİM DEVAM EDECEK

Kent genelindeki şantiye çalışmalarına ara vermeden devam edecek olan İSTON, iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince de Hadımköy ve Tuzla fabrikalarındaki üretimlerini aksatmadan sürdürecek.

İSTON ayrıca, Hacı Osman Korusu çevre düzenlemesi, Kadıköy Kurbağalıdere Yoğurtçu Parkı Moda arası deniz yapısı ve çevre düzenlemesi, Atatürk Olimpiyat Stadı çevre düzenlemesi, Beylikdüzü ve Avcılar yaya üst geçitleri bakım ve onarım, 15 Temmuz Otogarı tretuvar düzenlemesi, Göztepe Metro İstasyonu, Kağıthane Metro İstasyonu Girişi Tretuvar Düzenleme, Giyimkent Caddesi-Tem Kuzey Yan Yol Betonarme Duvar ve Alt Geçit Düzenleme, Yeni Mahalle Metro İstasyonu, Karadeniz Mahallesi Metro İstasyonu çevre düzenleme, Güngören Kale Center ulaşım trafik düzenleme, Hasan Tahsin Caddesi yaya alanı düzenlemesi, İETT Garaj ve Havaist Peron Alanları Düzenleme, Ayçiçeği Sokak Beton Tretuvar Yapım İşi, Saltuk Buğrahan Sokak Beton Tretuvar Yapım İşi, Bağlar Caddesi Beton Tretuvar Yapımı, Şamlar Caddesi yaya alanı düzenlemesi, Sarıyer Özdereiçi taş duvar inşaatı, Beylikdüzü Cemevi cadde tretuvar düzenlemesi yapılan şehir şantiyelerinde, çalışmalar devam edecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü uhdesindeki muhtelif çocuk parkları bakım ve onarım projelerindeki çalışmalar ise sürdürülecek. Bu kapsamda 779 İSTON ve alt yüklenici personeli görev yapacak.

DENİZ ULAŞIMI AKSAMAYACAK

Şehir Hatları, 15 iskelede, 11 gemi ve 1 arabalı vapurla, 6 hatta toplamda; 170 operasyonel sefer gerçekleştirilecek. İskeleler ve tersanelerde görev başında olacak personelle birlikte Şehir Hatları’nın 304 personeli görevlerinin başında olacak.

Hizmet Verilecek 6 Hat Şöyle:

Üsküdar-Karaköy-Eminönü,

Kadıköy-Karaköy-Eminönü,

Kadıköy-Beşiktaş,

Kabataş-Adalar,

Bostancı-Adalar,

İstinye-Çubuklu Arabalı vapur hatları.

İBB birimlerinin, 30-31 Mayıs tarihlerinde vereceği diğer hizmetler şu şekilde:

BELTUR: 15 şehir hattı vapur büfesinde 60 personel, 40 hastane, 55 noktada 400’e yakın çalışan ile hizmet vermeye devam edecek.

İSTGÜVEN: 2 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca 830 lokasyonda, 3 bin 865 personel ile görev yapmaya devam edecek.

İSYÖN: Gürpınar Su Ürünleri Hali ve Kadıköy Salı Pazarı’nda 65 personel ile hizmetlerini sürdürecek.

İSTANBUL AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ: İstanbul geneli yeşil alanların bakım ve sulama işi kapsamında, bin 480 personel 310 araç ile çevre düzenlemesi ve peyzaj alanındaki çalışmalarını sürdürecek.

İSFALT: Asfalt üretim ve asfalt uygulama faaliyetlerini yürütmek amacıyla 919 personelle; dezenfekte çalışması için ise 260 personelle sahada olacak.

UGETAM: 4 kişilik 2 ekiple, Anadolu ve Avrupa yakalarında 3.taraf muayene hizmetleri vermeyi sürdürecek. İHE: Sokağa çıkma yasağının 1. günü İstanbul Halk Ekmek, 3 fabrika, 514 büfe ve bin 346 personel ile tam kapasitede çalışmaya devam edecek. 31 Mayıs Pazar günü ekmek üretimi yapılmayacağından büfeler kapalı kalacak.

İSBAK: Kent genelinde 165 personel ile metro sinyalizasyonu, sinyalize sistemler, programlama, uygulama, kurulum ve işletme çalışmalarına müdürlükler ve şeflikler bazında devam edecek.

İSTTELKOM: Tüm iletişim altyapı sistemlerinin kesintisiz sürdürülmesi adına; Veri Merkezi hizmetlerinde 1o, WİFİ Hizmetlerinde 22, Telsiz Hizmetlerinde 4, BT Hizmetlerinde 2 olmak üzere toplam 38 teknik uzman personel görev yapacak.

İSPER AŞ: Darülaceze, Evde Sağlık, Sosyal Hizmetler, Zabıta, Ayakta Teşhis ve Tedavi, İSKİ, Engellilere Yönelik Hizmetler, Cenaze Hizmetleri, Çocuk Etkinlikleri, Gençlik ve Spor, Halkla İlişkiler, Hal Müdürlüğü, Hızır Acil, İGDAŞ, Aile Danışma ve Eğitim Merkezi, İşletmeler Müdürlüğü, Kadın Aile Hizmetleri, Orkestralar ve Tiyatrolar, Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu projelerinde görev yapan 3 bin 600 personeli ile İstanbul’a ve İstanbullulara hizmet etmeye devam edecek.

İBB MEZARLIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI: Hizmetlerin aksamaması için yaklaşık bin 283 personel ve 268 hizmet aracıyla görev yapacak.

SAĞLIK DAİRE BAŞKANLIĞI: Yaşlı bakımevleri ve huzurevlerinde 310 personel, evsizlere barınma hizmetlerinde ise 30 personel görev yapacak.

PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI: Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 400 personel ve 543 müteahhit personeli park, bahçe ve yeşil alanların bakımı ve onarımında görev alacak.

İSPARK: İSPARK otoparkları hizmete kapalı olacak. Ancak, yasağın olduğu günlerde her hangi bir sıkıntı yaşanmaması adına Genel Müdürlük, Bazı Açık ve Katlı Otoparklar, Alibeyköy Cep Otogarı P+R, İstinye ve Tarabya Marina, Bayrampaşa Sebze-Meyve Hali ve Kozyatağı Sebze-Meyve Hali olmak üzere, toplamda 203 personel göreve hazır bulunacak.

İBB İTFAİYESİ: 123 itfaiye istasyonda, 849 araç ve yaklaşık 2 bin 484 personel ile İstanbulluların hizmetinde olacak.

İBB ZABITASI: Her sokağa çıkma yasağında olduğu gibi görevi başında olacak. Ortalama 989 personel, 483 araç ve 220 ekiple vardiyalı, uzaktan ve dönüşümlü olarak İstanbul’a hizmet edecek. Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında denetimler yapacak. Sokakta kalan yurttaşların toplanmasından sağlıkçı ve eczacılara ulaşım yardımına kadar pek çok alanda İstanbulluların yanında olacak.

HAMİDİYE SU: Hamidiye Su, sokağa çıkma yasağının bulunduğu Cumartesi ve Pazar günlerinde üretim ve sevkiyatlarını, daha önceden planlanmış takvimi gereğince kesintisiz yapacak. 167 bayi, 263 araç ve 760 personel sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde İstanbullulara hizmet verecek.