İBB sınava hazırlanan öğrencilere ve ailelere duyurdu: Psiko-Sosyal Destek Hattı yarın açılıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) lise ve üniversite sınavına girecek öğrenciler ve ailelerinin sınav öncesi kaygılarını azaltmak amacıyla “Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hattı”nı yarın hayata geçiriyor. 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet verecek olan 0(212)4494900 numaralı hata, sadece İstanbul’dan değil, Türkiye’nin her tarafından danışılabilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye girecek öğrencilerin sınav kaygısını atlatmalarına yardımcı olacak ‘Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hattı’, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı’nda hizmete girecek.
Öğrenciler ve aileleri, 08.00-24.00 saatleri arasında, 0(212) 449 49 00 hattını arayarak bu hizmetten yararlanabilecekler.
İBB Alo Psiko-Sosyal Destek Hattı Koordinatörü Uzman Psikolog Kevser Kurt, öğrenciler ve ailelerine destek olmak amacıyla bu hizmeti başlattıklarını belirtti. Kurt, şunları söyledi:
“Öğrencilerin sınava yönelik kaygı düzeylerini azaltmak, davranışsal, duygusal, zihinsel süreçlerini anlamlandırmalarına, problem çözme ve baş etme becerilerini güçlendirmelerine yardım etmek önemlidir. Bu çerçevede, İBB olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla ‘Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hattı’nı hayata geçirdik. Danışanlarımız, 0(212) 449 49 00 nolu hattımızdan 4’ü tuşladıklarında, Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek için yönlendirilecek. 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Aileler, sosyo-ekonomik ve psikolojik olarak etkileniyor.”
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