İBB'den 100 metrobüs alımı için ihale

07 Haziran 2021 Pazartesi, 14:09

İBB, metrobüs hattında kullanılmak üzere 100 adet yüksek kapasiteli tek körüklü otobüs alımı için ihaleye çıkacak. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel(İETT), metrobüs hattında kullanılan otobüslerin yaşı, kapasitesi ve servis sorunlarından kaynaklı sıkıntılar nedeniyle otobüs filosunu yeniliyor. Araçlar, 200 yolcu kapasiteli ve 21 metre uzunluğunda olacak.



İhale, 6 Temmuz günü saat 11.00’da, Beyoğlu’nda bulunan İETT Satınalma Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek.