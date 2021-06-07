İBB'den 100 metrobüs alımı için ihale
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), 100 yeni metrobüs alımı için ihaleye çıkacak. İhale, 6 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşecek.
İBB, metrobüs hattında kullanılmak üzere 100 adet yüksek kapasiteli tek körüklü otobüs alımı için ihaleye çıkacak. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel(İETT), metrobüs hattında kullanılan otobüslerin yaşı, kapasitesi ve servis sorunlarından kaynaklı sıkıntılar nedeniyle otobüs filosunu yeniliyor. Araçlar, 200 yolcu kapasiteli ve 21 metre uzunluğunda olacak.
İhale, 6 Temmuz günü saat 11.00’da, Beyoğlu’nda bulunan İETT Satınalma Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek.
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