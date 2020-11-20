İBB'den toplu taşımaya 'Covid-19 tedbirleri' düzenlemesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle raylı sistem tarifesini yeniden düzenledi.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında İETT otobüsleri, metrobüs hattı, Şehir Hatları vapurları ile özel deniz motorlarının seferlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.
Özel halk otobüsleri ile erguvan otobüslerinde sık aralıkla çalışan hatlarda frekans, 15 dakikaya çekilecek. Sefer aralığı daha geniş olanlara müdahale edilmeyecek. Yoğun hatlar için filo yedeği bulundurulacak. Gerekli durumlarda filo yönetimi tarafından ek seferler konulacak.
Metro, füniküler ve tramvay seferlerine, hafta içi halihazırda uygulanan çalışma tarifesiyle devam edilecek. Hafta sonu ise 06.00 - 09.00 ve 20.00 - 24.00 saatlerinde izinli vatandaşlar için seferler 15 dakika aralıklarla devam edecek. 09.00 ile 10.00 saatleri arasında otobüs sayısı artırılacak. 10.00 ile 20.00 saatleri arasında da hafta sonu normal tarifesiyle çalışılacak.
Hafta içi mevcut tarifeyle yapılacak teleferik seferleri, hafta sonu ise sadece 10.00 ile 20.00 saatleri arasında mevcut hafta sonu tarifesiyle gerçekleştirilecek.
En Çok Okunan Haberler
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...
- Erdoğan'a rakip olabilecek en yakın isim
- ‘İmamoğlu'nu görevden alma yolları aranıyor’
- Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
- Berat Albayrak'a dair Arınç'tan ilk açıklama
- Bakan Koca inkar etti ama faturaları çıktı
- Bakan Koca: O kişiyi görevden aldım
- İktidar sustu, Twitter durmadı
Video Haberler
- Erdoğan'a 'emekli ol' mesajı verdi!
- Kıyafetleri ile denize girip köpeği boğulmaktan kurtardı
- ABD'de dehşetin görüntüleri!
- Sular çekilince, eski yapılar ortaya çıktı
- Ankara'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler
- Tehlikeye aldırmadan dev dalgaların arasında deniz keyfi
- Hasta kocasına mızıkayla şifa oluyor
- TEM'de çekici dehşeti kamerada! Tehlike dolu anlar
- Tevfik Göksu'ya neden üzüldüğünü açıkladı
- Çocuklarının gözü önünde darbedildi! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...
- Erdoğan'a rakip olabilecek en yakın isim
- ‘İmamoğlu'nu görevden alma yolları aranıyor’
- Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
- Berat Albayrak'a dair Arınç'tan ilk açıklama
- Bakan Koca inkar etti ama faturaları çıktı
- Bakan Koca: O kişiyi görevden aldım
- İktidar sustu, Twitter durmadı