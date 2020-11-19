İBB'nin sosyal yardımlarına AKP ve MHP'den tırpan!
İBB Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP - MHP İttifakı, talep edilen 2.6 milyar liralık borçlanma yetkisini, 600 milyon liraya indirerek kabul etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, geçmiş dönemden kalan borçlar, yükselen döviz kuru ve salgına bağlı olarak artan sosyal yardımları karşılamak için 2020 bütçesinde yer alan 4.3 milyar liralık borçlanma yetkisinin, 2 milyar 676 milyonluk kısmını kullanabilmek için meclisten istediği onayı alamadı.
Gerçek Gündem'in haberine göre; İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarının 4. bileşimi Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığındaki toplantıda, İBB yönetiminin, toplam 2 milyar 676 milyon liralık borçlanma talebi görüşüldü.
KOMİSYON TIRPANLADI, MECLİS KABUL ETTİ
AKP-MHP gruplarının çoğunlukta olduğu Plan Bütçe Komisyonu, İBB'nin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1.9 milyarlık borçlanma talebini 300 milyona, 770 milyon liralık iç borçlanma talebini de 300 milyona liraya indirdi.
Meclis toplantısında da , borçlanma taleplerine, komisyonun aldığı karar doğrultusunda onay verildi. Böylece 2.6 milyar liralık borçlanma talebi 600 milyon liraya indirilerek onaylandı.
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