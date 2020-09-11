İBB'yi hedef alan Sabah, yanlışlıkla gerçeği açığa çıkardı!

11 Eylül 2020 Cuma, 13:55

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin 'İBB'den ağaç katliamı' başlıklı haberini yalanladı.

Birgün'ün haberine göre, Sabah gazetesi 'İBB'den ağaç katliamı' başlıklı haberinde "CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ekipleri, su ve kanalizasyon çalışması nedeniyle Hadımköy'de yol kenarındaki 50'ye yakın ağacı katletti. Su ve kanalizasyon borularını döşeyecek olan ekipler iş makineleriyle yeşillik alandaki 50'ye yakın genç çam ağacını kökünden bir daha dikilmeyecek şekilde söktü" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMAYI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI"

İBB Sözcüsü Murat Ongun habere ilişkin yaptığı açıklamada, "Sabah gazetesi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayı İBB'ye mal etmiştir" dedi.

Ongun, paylaşımında şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizden bu yana İBB hakkında hiçbir doğru habere imza atmamış olan @Sabah Gazetesi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayı da İBB’ye mal etmiştir."