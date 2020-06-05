İçişleri Bakanlığı, polis ve bekçilerin yetkilerini tablo ile anlattı

05 Haziran 2020 Cuma, 11:29

İçişleri Bakanlığı tarafından polis ve bekçilerin yetkilerinin karşılaştırıldığı bir tablo yayınlandı. Tabloda polis ve beklçilerin yetkileri önleyici ve adli yetkiler başlıkları altında anlatıldı.

BEKÇİLERİN ARAMA YETKİSİ YOK

Önleyici yetkiler kapsamında polis ve bekçilerin durdurma yetkisi, kimlik yetkisi ve kontrol yetkisi olduğu ancak önleme arama yetkisi, denetim yapma yetkisi ve istihbarat toplama yetkisinin yalnızca polislerde olduğu kaydedildi.

ARAMA VE GÖZALTINA KOYMA YETKİSİ YALNIZCA POLİSLERDE

Adli yetkiler kapsamında ise polis ve bekçilerin yoklama ve muhafaza altına alma yetkisi, zor kullanma yetkisi, silah kullanma yetkisi, suça el koyma yetkisi, bilgi alma yetkisinin bulunduğu ancak bilgi/ifade alma yetkisi, adli arama ve el koyma yetkisi, olay yeri inceleme yapma yetkisi, parmak izi ve fotoğraf alma yetkisi, gözaltına alma yetkisi, kişilerin ikametgah ve iş adreslerinden ayrılmamalarını isteme yetkisi, teşhis yaptırma yetkisi, yer gösterme yaptırma yetkisinin yalnıza polislerde olduğu ifade edildi.