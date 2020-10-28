İEKKK'da gündem "yüzülebilir Körfez" ve Alsancak

28 Ekim 2020 Çarşamba, 09:47

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan, kentte etkin role sahip kurum ve kuruluşların temsilcilerinin üye olarak yer aldığı İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun (İEKKK) 93. toplantısında “yüzülebilir Körfez” hedefi ile Alsancak'ın sorunları ve gelecek perspektifi ele alındı.

Toplantı İZSU Genel Müdürlüğü Körfez Şube Müdürü Selçuk Dündar’ın sunumu ile başladı. Dündar, 2000 yılında devreye giren Büyük Kanal Projesi ile bataklık halindeki İzmir Körfezi'nde yaşanan iyileşmeyi aktardı. Körfez’e gelen kirlilik kaynakları ile mücadele ettiklerinin ve yağmur suyu ayrıştırma projelerine ağırlık verdiklerinin altını çizen Dündar, derelerin düzenli olarak temizlendiğini, Körfez’deki su kalitesinin ise sürekli gözlendiğini kaydetti. Büyük Kanal Projesi’ni artan nüfusa göre geliştirdiklerini, Güzelbahçe ve Çiğli ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin kapasitesini artıracaklarını söyleyen Dündar, İzmir’deki arıtmalardan çıkan çıkış suyu kalitesinin de yüksek olduğunu belirtti. Dündar, körfezdeki berraklık oranında 2002 yılıyla kıyaslandığında d& ouml;rt kata kadar iyileşme gözlendiğine dikkat çekti.

KARŞIYAKA VE KARATAŞ'A MAVİ BAYRAK

İzmir’in kişi başına arıtılan atık su miktarı ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisi sayısı ile lider kent olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu çalışmalar bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin imkanları ile gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam edecektir. Körfez’in kirlenmesini önlemeye yönelik çalışmalara odaklanmış durumdayız. Dere ağızlarında dip temizleme çalışmalarının yanı sıra yağmur suyu ayrıştırma çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu yıl ilk defa orta Körfez’de Güzelbahçe’de bir plajımız mavi bayrak aldı. Mavi bayrak biliyorsunuz uluslararası bir çevre ödülü. Temizlik, hijyen, güvenlik ve deniz temizliği kriterleri esas alınarak değerlendirme yapılıyor. Diliyorum ki bu istikrarlı çalışmalar sonucu Karşıyaka ve Karataş’ta ö nümüzdeki yıllarda mavi bayrağı göndere çekeceğiz” diye konuştu.

"KÖRFEZDE KİRLİLİK AKIŞINI DURDURACAĞIZ"

Kurul üyelerinden İzmir Ticaret Borsası Başkanı Barış Kocagöz’ün Körfez’deki sirkülasyon kanalından vazgeçilme sebebine ilişkin sorusuna da yanıt veren Başkan Soyer, “Dip temizliği konusunda çalışma artarak devam edecek fakat kanal açmak sadece kanalı açmakla biten bir süreç değil. Deniz suyunun sirküle edilmesini sağlamak için Körfez çıkışına dev pompalar ve motor konmasını gerektiren bir süreç. Hangi çapta hangi ölçekte yaparsanız yapın yetersiz kalacağını düşündük. Biz doğanın akışına uygun dip taraması yapıp Körfez’e gelen kirliliğin önüne geçerek önceliğimizi kirletmemeye vereceğiz. Çünkü Körfez biz kirletmezsek kendi sirkülasyonu, dip dalgaları ile kendi kendini yenileyecektir” şeklinde konuştu.

Başkan Soyer, birleşik çalışan yağmur suyu ve kanal sistemini birbirinden ayırmak için yağmur suyu kanallarının imalatına başladıklarını, 385 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu hattının ise proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek böylelikle Körfez’e akan kirliliğin büyük ölçüde önünü keseceklerini söyledi.

Kurul üyelerinden söz alan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı’nın Körfez’de yelken sporunun geliştirilmesi ve marina yapılması ile ilgili görüşlerine Başkan Soyer, “Körfezin cıvıl cıvıl, rengarenk olacağı günleri iple çekiyoruz. Az kaldı. Levent Marina’yı devraldık. Orada bir küçük adım atıyoruz. Hazırlıklar bitmek üzere. İzmir Ticaret Odası ile de mendireğin marina olarak kullanılması için girişim başlattık. Ankara’da gerekli görüşmeler İzmir Ticaret Odamız öncülüğünde devam ediyor. Dileriz yelkenliler için burayı marina olarak kullanabiliriz. Marina Körfez’in olmazsa olmazıdır. Burası da olmazsa başka çözümler bulacağız” yanıtını verdi.