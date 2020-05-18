Iğdır Belediyesi Eş Başkanı Yaşar Akkuş tutuklandı
Görevden alınarak, yerine kayyım atanan HDP'li Iğdır Belediyesi Eş Başkanı Yaşar Akkuş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Iğdır'da, 31 Mart 2019'da HDP'den belediye başkanı seçilen Yaşar Akkuş ile HDP Meclis üyesi ve eş başkan Eylem Çelik, İçişleri Bakanlığı tarafından 15 Mayıs'ta görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyım atandı. Gözaltına alınan Yaşar Akkuş ile Eylem Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Akkuş, bugün adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Yaşar Akkuş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak, cezaevine kondu.
Eylem Çelik'in gözaltı süresinin ise 4 gün uzatıldığı öğrenildi.
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