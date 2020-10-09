İhracatta bozulmalar başladı
Salgının güçlenmesi, yılın geri kalanındaki talebe ilişkin belirsizlikleri yükseltiyor
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan ve Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen Türkiye ihracat iklimi endeksi, ağustosta 52.4 iken eylülde 51.9’a geriledi.
IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Türk imalat sektörünün ana ihracat pazarlarında devam eden toparlanmalar, firmaların dış pazarlardaki satışlarını olumlu yönde destekleyecektir. Bununla birlikte, bazı bölgelerde bozulmaların yeniden başladığına yönelik işaretler söz konusu. Covid-19 salgınının yeniden güçlenmesine ilişkin endişeler nedeniyle, 2020’nin geri kalanında ihracat talebinin ne yönde seyredeceğine ilişkin belirsizlik halen oldukça yüksek” dedi.
Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.
Endeks, şubat ayındaki 50.4 seviyesinden martta 40.9’a, nisanda 19.1’e gerilemiş ve dünya genelinde ekonomik bozulmaya yol açan koronavirüs salgını nedeniyle belirgin bir bozulmaya işaret etmişti. Endeks, mayıs ayında 34.1, haziranda ise 47.5 olmuştu.
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