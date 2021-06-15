IKEA’ya casusluk cezası: Çalışanların bilgilerini gizlice toplamışlar

15 Haziran 2021 Salı, 14:23

Dünya çapında çoğu IKEA mağazasının sahibi olan Ingka Group'un Fransız şubesi, birkaç yıl boyunca çalışanlarını ve bazı müşterilerini gözetlemekle suçlandı.

Bazı uygunsuz uygulamaların olduğunu fark eden mobilya grubu, banka hesaplarının kayıtlarını inceleyerek ve bazen personel hakkında rapor yazmak için sahte çalışanları kullanarak çalışanların mahremiyetini ihlal etmekle suçlandı.

İşçi temsilcileri, bilgilerin bazı durumlarda sendika liderlerini hedef almak için kullanıldığını veya insanların mali durumu ve hatta hangi arabaları kullandıklarıyla ilgili verileri araştırdıktan sonra müşterilerle olan anlaşmazlıklarda IKEA'nın avantajına kullanıldığını söyledi. Ayrıca polis dosyalarına erişim için para ödediğini de tespit etti.

Fransa'nın CGT sendikasının avukatları ve tazminat isteyen birkaç kişi, nihai miktarın yüksek olmadığını, ancak sonucu memnuniyetle karşıladığını söyledi.

CGT'yi temsil eden avukat Solene Debarre, "Burada önemli olan sembolizm" dedi.

Şirket, gözetim taktiklerini ortadan kaldırmak için adımlar attıktan sonra daha fazla önlemin gerekip gerekmediğini görmek için mahkeme kararını gözden geçirdiğini söyledi.

Ingka grubu tarafından yapılan açıklamada ise; IKEA Retail France, uygulamalarını şiddetle kınadıklarını, özür dilediklerini ve bunun tekrar olmasını önlemek için büyük bir eylem planı uyguladıklarını belirtildi.