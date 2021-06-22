İKKB Koordinatörü Moroğlu'ndan Amasya Tamimi açıklaması: Ulusal uyanışa ihtiyaç var!

22 Haziran 2021 Salı, 10:32

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Nazan Moroğlu, "22 Haziran 1919 tarihli Amasya Tamimi Türk Ulusu'nu, ulusal bağımsızlık ve kurtuluşa çağıran bir ulusal uyanış alarmıdır" düşüncesini dile getirdi.

Moroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:



Amasya Tamimi’nde yer verilen ifadeler, adeta bugün için söylenmiş gibidir:

Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.

İstanbul'daki HÜKÜMET üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.

Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararlılığı kurtaracaktır.



"MÜCADELE İLE KURTULACAĞIZ"



Günümüzde ne yazık ki, Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden geriye gidiş hızlanmıştır. Demokrasi, laiklik, hukukun üstünlüğü ve kadın erkek eşitliğinden geriye gidişten, yine ulusun azim ve kararlılıkla verdiği mücadele ile kurtulacağız.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) olarak, ülkemizde yeniden aydınlık günlerin yaşanması umudu ve inancıyla mücadeleye devam diyoruz.