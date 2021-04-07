İktidara yakın gazeteci Abdulkadir Selvi'den 'cüppeli amiral ihraç ediliyor' iddiası
İktidara yakın Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, tekkede görüntülenen cüppeli amiral hakkında ihraç sürecinin başlatıldığını öne sürerek, "İş sadece hukuki prosedürün tamamlanmasına kalmış" dedi.
İktidara yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, tekkedeki amirale ihraç sürecinin başlatıldığını öne sürdü. Selvi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, iktidara yakın gazetecilerin katıldığı bir basın turunda bu konunun gündeme geldiğini yazdı.
Beraberindeki gazetecilerle Hulusi Akar'a cüppeli amirali sorduklarını ifade eden Selvi, "özleşmeli statüsünde olduğunu ifade etti. İdari soruşturmanın sürdüğünün altını çizdi. Savunması istenmiş. Bu savunma general ve amirallerle ilgili soruşturmayı yürüten birim tarafından değerlendirilecek. Yani hukuki prosedür sürüyor. Ama benim edindiğim izlenim, sarıklı amiral TSK’yı rahatsız etmiş. TSK’dan ihraç edileceği intibaı edindim. İş sadece hukuki prosedürün tamamlanmasına kalmış" dedi.
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