İlçe başkanları 'artık imkan kalmadı' dedi

20 Ekim 2020 Salı, 11:40

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik 'FETÖ' suçlamasının ardından partinin İstanbul'daki tüm ilçe başkanları Özdağ'ın ihraç edilmesi için harekete geçti.

39 ilçe başkanının imzasıyla İYİ Parti Genel Merkezi'ne gönderilen yazıda Ümit Özdağ'ın disipline sevk ve ihraç işlemlerinin ivedilikle işletilmesi istendi.

O yazı şöyle:

"İYİ PARTİ GENEL MERKEZİNE

Aşağıda imzası bulunan biz İYİ Parti İstanbul İlçe Başkanları olarak;

19.10.2020 tarihinde CnnTürk Tarafsız Bölge Programına konuk olan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın gerçek dışı beyan ve iftiralarını şiddetle kınıyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar üyelerimizle birlikte büyük bir emek ve özveri ile bugünlere getirdiğimiz partimizin, İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu üzerinden asılsız söylem ve iftira kampanyası ile yıpratılmasına artık daha fazla müsaade etmemizin imkanı kalmamıştır. Bu bağlamda bizlerin İl Başkanımız Sayın Satuk Buğra Kavuncu’ya olan inancı güveni ve desteği tamdır. Her şartta yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Aziz milletimizin umudu ve iktidarın tek gerçek alternatifi olan İYİ Parti’nin, organize bir şekilde yıpratılması ve İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu’nun itibar suikastine uğramasının engellenmesi için, adı geçen şahıs hakkında parti tüzüğümüz gereği disiplin hükümlerinin ivedilikle işletilerek partiden ihraç edilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."