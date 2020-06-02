Ilıca Plajı’nda “sosyal mesafe locası”

02 Haziran 2020 Salı, 11:43

Türkiye’nin en güzel plajı seçilen Ilıca'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 6 metrekarelik sosyal mesafe locaları oluşturuldu.

Çeşme Belediye ekipleri yaklaşık bin 200 metre uzunluğuna sahip plajda çalışmaları sürdürdüyor. Normalleşme sürecinde sosyal mesafe kuralına uyarak, sahilllerde yeni bir düzenleme yapılacağını dile getiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Koronavirüs nedeniyle birçok alanda talep ve tercihlerin değiştiğini belirtti.

'Hazırlıklarımızı tamamladık'

Ilıca Plajı'nı her yıl binlerce turistin ziyaret ettiğini belirten Başkan Oran, “Geçtiğimiz sezon yaklaşık 1,5 milyon misafir ağırladık. Bu sene Koronavirüs kapsamında sosyal mesafeyi koruyacağımız sosyal mesafe locaları oluşturduk. Bir yanı 3 metre, diğer yanı 2 metreden oluşan bu locaların arasında ise 1,5 metre mesafe bulunuyor. Hazırlıklarımızı tamamlandık. 2020 Yaz Sezonu öncesi Türkiye’nin en güzel plajı seçilen Ilıca Plajımız başta olmak üzere bütün sahillerimizi temizledik ve vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla tatil yapabilmesi için sezona hazırladık” dedi.

'MAVİ VE KIRMIZI BAYRAĞIMIZI ALDIK'

Plajın bu yıl mavi bayrağın yanında “engelsiz plaj” anlamına gelen kırmızı bayrağı da aldığını belirten Başkan Oran, “Türkiye’nin incisi, Ege’nin gözbebeği Çeşme’de Koronavirüs dönemini sıkıntısız geçirdik. Mavi ve kırmızı bayraklı plajlarımızla vatandaşlarımızı her zaman olduğundan daha iyi hissettirmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da plaj zabıtamız var. Bu arkadaşlarımız sosyal mesafeye dikkat etmeyenlere gerekli uyarıları yapacak. Uymayanlar hakkında da işlem yapacaklar” diye konuştu.