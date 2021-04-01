İlk kadın illüstrator...
Sanatçı Gülsün Karamustafa’nın, Çalışma Grupları kapsamındaki “İllüstrasyon pentürün düşmanı mı?” atölyesine sahaf, editör ve danışman Emin Nedret İşli ile iletişim tasarımcısı, akademisyen ve araştırmacı Ömer Durmaz konuk oluyor.
Program, 1 Nisan Perşembe saat 19.30’da SALT Online YouTube kanalında yayımlanacak. Programda, ressam Sabiha Rüştü Bozcalı’nın (1904-1998) ilan, takvim, etiket ve afiş gibi grafik ürünler için yaptığı illüstrasyonlar ile editoryal illüstrasyon alanındaki üretimleri incelenecek.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu, Mahruze Teyzeyi ziyaret etti
- 'Erdoğan, Ayvatoğlu için harekete geçiyor'
- Meksika'da Cessna 206 tipi uçak denize düştü: 2 ölü
- Ankara’da trafik kavgası: Motor kaskıyla defalarca vurdu
- Denizde oluştu! Cep telefonuyla böyle görüntülendi
- Feci kaza! 3 ölü, 8 yaralı
- Otomobilin çarptığı kediyi polis kurtardı
- Nesli tükenme tehlikesi altında! İlçeyi mesken tuttular
- O ilde Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
- Adam boyu kar! Ekipler zor anlar yaşadı
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den, Bahçeli'ye jet yanıt
- Metropoll'ün son anketinde Saadet Partisi sürprizi
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması
- 'Neredeyse çocuk gibi yalvarıyor'
- AYM'den 'HDP' kararı
- AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı
- İstanbul'da silahlı çatışma
- Bakanlık görüntülerini paylaştı: -80 derecede saklanıyor
- CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi başvurusuna AYM'den ret
- Koca, nüfusun çoğunluğunun aşılanacağı tarihi duyurdu