İlk kadın illüstrator...

01 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

Program, 1 Nisan Perşembe saat 19.30’da SALT Online YouTube kanalında yayımlanacak. Programda, ressam Sabiha Rüştü Bozcalı’nın (1904-1998) ilan, takvim, etiket ve afiş gibi grafik ürünler için yaptığı illüstrasyonlar ile editoryal illüstrasyon alanındaki üretimleri incelenecek.

