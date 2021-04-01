İlk kadın illüstrator...

Sanatçı Gülsün Karamustafa’nın, Çalışma Grupları kapsamındaki “İllüstrasyon pentürün düşmanı mı?” atölyesine sahaf, editör ve danışman Emin Nedret İşli ile iletişim tasarımcısı, akademisyen ve araştırmacı Ömer Durmaz konuk oluyor.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2021 Perşembe, 04:00
İlk kadın illüstrator...
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Program, 1 Nisan Perşembe saat 19.30’da SALT Online YouTube kanalında yayımlanacak. Programda, ressam Sabiha Rüştü Bozcalı’nın (1904-1998) ilan, takvim, etiket ve afiş gibi grafik ürünler için yaptığı illüstrasyonlar ile editoryal illüstrasyon alanındaki üretimleri incelenecek.


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