İlkokul müdürleri koronavirüse yenik düştü

Konya'da ilkokul müdürleri Metin Avcı ve Atilla Ayan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

DHA
14 Eylül 2020 Pazartesi, 09:05
İlkokul müdürleri koronavirüse yenik düştü
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Meram Dere Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İlkokulu Müdürü Atilla Ayan, koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük duyurdu.

Büyük, "Değerli müdürlerimizi kaybetmenin üzüntüsündeyiz. Meram Dere Cumhuriyet İO müdürümüz Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İO müdürümüz Atilla Ayan’a Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza sabırlar diliyorum" dedi.


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