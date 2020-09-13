İmam, çocuk istismarından tutuklandı

13 Eylül 2020 Pazar, 09:25

Korkunç olay Van'ın Gevaş İlçesi'de gerçekleşti. Tarih 21 Temmuz 2020. Aladüz Köyü'nde altı yıldır imamlık yapan 36 yaşındaki T.B. kitap almak için camiye gelen 9 yaşındaki İ.B. adlı kız çocuğunu pantolonunu çıkararak elle taciz etmekle suçlandı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, küçük çocuk İ.B. ifadesinde korkunç olayı şöyle anlattı:

“3 arkadaşım ve kardeşim ile camiye kitap almaya gittik. Hoca diğerlerini kovdu. Beni kolumdan tutup yukarıya çıkardı. Pantolonumu çıkarmamı istedi. Çıkarmak istemedim. Zorla çıkardı. Parmağıyla cinsel organıma dokundu. Kolunu ısırıp kafasına yumruk atarak kaçtım.”

Anne S.B. ise kızını saklanırken bulduğunu söyledi ve ekledi: “Kızım iki eli ağzında korkar bir halde duruyordu. Ne olduğunu sorduğumda ‘Anne, ben indirmedim' dedi.”



'ÇOCUKTA ZEKA GERİLİĞİ VAR' DEDİLER



İmam T.B. iddiayı yalanladı. Avukatı ise çocuğun zeka geriliğinin bulunduğunu ileri sürdü. T.B., Gevaş Sulh Ceza Hakimliği tarafından çocuğun basit istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.